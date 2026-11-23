L'associazione Stéphane Lamart in Francia promuove permessi retribuiti per lutti e cure veterinarie degli animali, un'innovazione nel Codice del lavoro francese.

Un'iniziativa legislativa proveniente dalla Francia mira a introdurre nel Codice del lavoro nuovi diritti di assenza retribuita per i lavoratori responsabili di animali domestici. La proposta stabilisce un giorno di permesso in caso di morte dell'animale e tre giorni in caso di malattia o incidente grave. Questo provvedimento cerca di legittimare le assenze per assistenza veterinaria o lutto, riconoscendo ufficialmente il valore emotivo del legame umano-animale nel contesto professionale.

Innovazione normativa diritti lutto animale

L'associazione Stéphane Lamart ha rilanciato la proposta specifica durante la prima Giornata del lutto animale organizzata a Parigi il 21 novembre 2026 dalla Maison du Deuil Animalier. L'iniziativa punta a portare la consapevolezza del dolore per la perdita di un cane o un gatto all'interno della legislazione sul lavoro. Attualmente, i datori di lavoro non sono tenuti a fornire tali permessi, lasciando i dipendenti nella difficoltà di scegliere tra cura dell'animale e mantenimento dello stipendio.

Also read La maestra licenziata per le foto su Onlyfans, arriva un codice etico per gli insegnanti

Dettaglio permessi assistenza veterinaria

Il provvedimento prevede un giorno minimo di assenza dal lavoro in caso di morte dell'animale e tre giorni in caso di malattia o incidente che richiedano la presenza del proprietario. I permessi per motivi di salute potrebbero essere suddivisi anche in mezze giornate, in modo da adattarsi alle necessità del singolo caso. La misura, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe essere accompagnata da criteri precisi per evitare utilizzi impropri del diritto.

Requisiti animali registrazione ufficiale

Il diritto sarebbe riservato agli animali identificati e registrati attraverso un sistema ufficiale, che vivano con il lavoratore o siano comunque affidati alla sua responsabilità. L'associazione vorrebbe inoltre che le assenze fossero modulabili, anche per poche ore, quando non è necessario un permesso di un'intera giornata. Il principio è quello di non costringere chi deve affrontare una visita urgente, una terapia o una decisione veterinaria particolarmente difficile a consumare ferie o permessi maturati per altri motivi.

Advertisement

Posizione fondatore associazione

Stéphane Lamart, fondatore e presidente dell'associazione, sostiene la necessità di riconoscere queste situazioni anche dal punto di vista lavorativo. In una dichiarazione riportata dalla stampa francese ha affermato che un animale condivide talvolta quindici anni della nostra esistenza e che la sua sofferenza e la sua scomparsa meritano di essere prese in considerazione. Ha aggiunto che quando un lavoratore deve accompagnare il proprio animale dal veterinario per un'urgenza o prendere la dolorosa decisione di farlo sopprimere, dovrebbe poter assentarsi senza temere una sanzione professionale o una trattenuta sul salario.

Statistiche legame proprietario animale

La proposta è stata sottoposta ai parlamentari e punta a introdurre un riconoscimento normativo, superando la possibilità di affidarsi esclusivamente alla disponibilità dei singoli datori di lavoro. Una ricerca condotta da Hill's Pet Nutrition, citata dall'associazione, indica che l'82% dei proprietari francesi di cani e gatti considera il proprio animale un membro della famiglia. Un dato che i promotori della proposta utilizzano per sottolineare quanto il legame con gli animali sia cambiato e quanto, secondo loro, questo cambiamento dovrebbe riflettersi anche nelle tutele del mondo del lavoro.

Il dibattito si inserisce in una cornice più ampia sul rapporto tra persone e animali domestici, evidenziando come cani e gatti condividano anni di abitudini e momenti familiari. Quando arrivano la malattia, l'invecchiamento o la morte, la perdita può avere conseguenze profonde sulla vita emotiva di chi se ne prende cura. Il problema, secondo l'associazione, è che questa sofferenza non sempre trova comprensione sul posto di lavoro. Chi perde il proprio animale può scegliere di non parlarne, temendo che il dolore venga minimizzato o considerato sproporzionato rispetto alla perdita di una persona.

È importante notare come la proposta non riguardi soltanto il momento della perdita, ma l'obiettivo sia offrire ai lavoratori la possibilità di accompagnare il proprio animale durante un'emergenza veterinaria. Questo include percorsi che possono arrivare alla decisione di ricorrere all'eutanasia, senza dover ricorrere necessariamente alle ferie personali. La misura mira a bilanciare le esigenze aziendali con il benessere emotivo dei dipendenti, creando un quadro giuridico chiaro per le assenze legate agli animali domestici.