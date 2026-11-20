Il Senato francese approva definitivamente la legge che presuma la legittimità delle armi di polizia. Il governo Nunez sostiene la tutela, mentre la sinistra contesta al Consiglio costituzionale.

Il Senato francese ha dato l'approvazione definitiva alla controversa normativa sulla presunzione di legittimità delle forze dell'ordine il venerdì 20 novembre. Questa decisione, che ha segnato un punto di svolta nella legislazione nazionale, è stata raggiunta con un voto di 205 favorevoli contro 110 contrari nella Camera alta del Parlamento. La legge stabilisce che gli agenti di polizia che fanno uso delle armi da fuoco siano considerati legalmente operanti, a meno che non vengano presentate prove schiaccianti del contrario.

Contesto legislativo e voto parlamentare

Questa nuova disposizione normativa rappresenta una richiesta di lunga data formulata dai politici di estrema destra, che hanno spinto per una maggiore protezione legale per gli uomini in uniforme. Il meccanismo giuridico introdotto concede automaticamente il beneficio del dubbio a un agente che abbia ucciso una persona sparando, invertendo di fatto l'onere della prova in contesti di uso della forza letale. I critici, tra cui gruppi parlamentari e organizzazioni per i diritti umani, hanno etichettato la misura come "una licenza di uccidere", sostenendo che eroderà i principi di responsabilità penale.

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Il governo francese ha espresso pieno sostegno a questa iniziativa, argomentando che essa è necessaria per proteggere gli operatori che operano in ambienti ad alto rischio. L'Interior Minister Laurent Nunez ha dichiarato che la misura è fondamentale per fornire una tutela giuridica specifica alle condizioni di intervento delle forze dell'ordine. Questa posizione riflette le crescenti pressioni sull'esecutivo a seguito di accuse diffuse di violenza e molestie da parte della polizia, rivolte prevalentemente contro uomini e ragazzi di origine nera e araba.

Posizioni della sinistra e opposizione politica

Le opposizioni politiche, in particolare i gruppi parlamentari di sinistra, hanno condannato fermamente l'approvazione della legge, definendola una minaccia per la giustizia. I parlamentari avversari intendono contestare la normativa dinanzi al Consiglio costituzionale, nel che rappresenta il loro ultimo sforzo istituzionale per bloccare l'entrata in vigore della misura. Questa azione legale mira a dimostrare che la presunzione di legittimità violi i principi fondamentali del diritto francese e internazionale.

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La senatrice conservatrice Lauriane Josende, appartenente al partito I Repubblicani, ha difeso la proposta durante il dibattito inaugurato giovedì, sottolineando l'importanza di tutelare gli agenti dalle conseguenze legali immediate. Ha specificato che la legge permetterà agli agenti di evitare la custodia cautelare ai fini dell'interrogatorio, proteggendoli da procedure giudiziarie premature che potrebbero compromettere il loro operato. Questa difesa si inserisce in un contesto di crescente tensione sociale dovuta alle ripetute accuse di violenza di polizia.

Impatto sociale e reazioni delle vittime

La normativa ha suscitato un'ampia indignazione tra le organizzazioni per i diritti e i sindacati, che avvertono di un aumento delle uccisioni e di una maggiore difficoltà per le famiglie delle vittime nel cercare giustizia. Morris Tidball-Binz, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, ha espresso preoccupazione che la legge possa alimentare l'impunità per gli agenti coinvolti in casi letali. Egli ha affermato che non spetta alle vittime e alle loro famiglie trovare gli elementi necessari per eliminare una presunzione iniziale di legittimità.

Tidball-Binz ha sottolineato, in una lettera alle autorità francesi predisposta prima del voto senatoriale, che le autorità controllano le prove chiave, rendendo ingiusto il carico probatorio sulle famiglie. Questa posizione è stata fatta propria dai manifestanti che si sono radunati fuori dal palazzo del Senato giovedì pomeriggio. Tra loro c'era Samia El Khalfaoui, un'attivista il cui nipote Soheil fu ucciso da un agente di polizia nel 2021, simboleggiando il dolore di molte famiglie che rivendicano trasparenza e responsabilità.

Precedenti storici e conseguenze future

La discussione su questa normativa non avviene nel vuoto, ma è influenzata da casi storici di violenze poliziesche che hanno scosso il paese. Uno degli eventi più significativi fu l'uccisione di Nahel Merzouk, un diciassettenne nel 2023, che innescò sommosze in tutto il paese. Questi incidenti hanno portato il governo a rispondere con pressioni pubbliche e dibattiti accesi sulla natura del rapporto tra polizia e cittadini, specialmente nelle comunità emarginate.

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Con l'approvazione definitiva, la legge entra ora in una fase di attuazione e contestazione legale attraverso il Consiglio costituzionale. Il governo mantiene la sua posizione di protezione degli agenti, mentre l'opposizione si prepara a sfidare la norma in sede costituzionale. La comunità internazionale e i diritti umani monitorano da vicino lo sviluppo degli eventi, temendo che la presunzione di legittimità possa compromettere gli standard di giustizia e diritti fondamentali in Francia.