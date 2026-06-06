Francia spinge per sanzioni coordinate contro individui legati alla violenza in Cisgiordania, mentre Israele difende il progetto E1

La Francia, insieme a diversi Paesi, prepara sanzioni nazionali contro protagonisti della violenza nella Cisgiordania, mentre il ministro Smotrich sostiene il controverso piano di insediamento E1 che dividerebbe Gerusalemme Est dalla Cisgiordania.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è apparso, insieme a una donna, davanti a una mappa del progetto di insediamento E1, un piano congelato da tempo che, se realizzato, dividerebbe Gerusalemme Est dalla Cisgiordania occupata.

L'incontro si è svolto vicino all'insediamento di Maale Adumim, un punto focale della disputa territoriale nella regione. La presenza di Smotrich ha riacceso il dibattito internazionale su quella che è considerata una delle questioni più controverse del conflitto israelo-palestinese: la costruzione di nuovi insediamenti in territorio occupato, che molti ritengono ostacoli insormontabili per la creazione di uno Stato palestinese contiguo. Nel frattempo, Parigi ha intensificato gli sforzi diplomatici per mettere sotto pressione Israele.

Tre rappresentanti europei hanno confermato sabato che la Francia sta collaborando con diversi paesi per lanciare sanzioni nazionali coordinate contro individui ritenuti responsabili di episodi di violenza nella Cisgiordania. Tali misure potrebbero comprendere il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, anche se le liste dei soggetti da colpire non sono ancora definitive e possono variare da un governo all'altro.

La decisione di procedere a livello nazionale nasce dalla mancanza di consenso all'interno dell'Unione europea, dove le divergenze politiche hanno impedito l'adozione di sanzioni più incisive a livello comune. Secondo le fonti diplomatiche, le sanzioni potrebbero essere adottate da Francia, Regno Unito, Norvegia e altri paesi ancora indecisi. L'Unione europea, finora, ha mostrato riluttanza a prendere provvedimenti più duri, temendo che gli obiettivi delle sanzioni spostino rapidamente i loro capitali e le loro attività all'estero.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha duramente criticato le recenti sanzioni dell'UE, definendole arbitrary e politiche, denunciando una presunta persecuzione basata su opinioni politiche. La tensione è aumentata ulteriormente dopo le accuse di sette nazioni occidentali, inclusi Francia, Regno Unito, Australia e Canada, che hanno rimproverato il governo di Netanyah u per aver aggravato la crisi nella Cisgiordania, soprattutto in relazione al progetto E1, che minerebbe la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese.

La Francia si prepara anche ad ospitare, il 12 giugno, un incontro a Parigi che riunirà gruppi della società civile israeliana e palestinese insieme a una quindicina di ministri stranieri. L'evento segna il primo anniversario della Dichiarazione di New York, una risoluzione non vincolante dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha tracciato una road map verso la creazione di uno Stato palestinese e ha sostenuto il riconoscimento di tale Stato da parte di numerosi paesi, fra cui la Francia, nel settembre scorso.

Le autorità francesi intendono mantenere alta l'attenzione internazionale sul conflitto, anche se le guerre in Iran e Libano rischiano di deviare l'interesse globale dal delicato equilibrio tra Gaza, Cisgiordania e le trattative di pace. La situazione rimane fragile, con un cessate il fuoco precario a Gaza e un dialogo politico ancora in stallo





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