Francia, timori di recessione: il PIL cala e le tensioni in Medio Oriente pesano sull'economia

Il presidente del Medef esprime preoccupazione per una possibile recessione in Francia nel secondo trimestre, attribuita a fattori esogeni come il conflitto in Medio Oriente. Il PIL è già calato dello 0,1% nel primo trimestre, mentre inflazione e calo dei consumi aggravano il quadro.

Il presidente del Medef, l'organizzazione degli imprenditori francesi, ha dichiarato di temere una recessione nell'economia francese nel secondo trimestre, attribuendola principalmente a fattori esogeni, in particolare alle ostilità in corso in Medio Oriente .

'Sì, siamo effettivamente preoccupati per una recessione nel secondo trimestre', ha spiegato ai giornalisti in una conferenza stampa tenutasi prima della riunione del B7, l'organismo che riunisce le organizzazioni imprenditoriali dei paesi del G7, presieduto quest'anno dal Medef, e che si riunirà la prossima settimana a Parigi, pochi giorni prima del vertice del G7 che si terrà dal 15 al 17 giugno a Evian-les-Bains. Il prodotto interno lordo francese è diminuito dello 0,1% nel primo trimestre rispetto all'ultimo trimestre del 2025, come indicato a fine maggio dall'INSEE (l'istituto nazionale di statistica), dopo aver inizialmente annunciato una crescita pari a zero da gennaio a marzo.

A creare allarmismo anche l'aumento dell'inflazione e il calo dei consumi, che hanno già iniziato a erodere la fiducia delle imprese e dei consumatori. Le piccole e medie imprese, in particolare, segnalano una contrazione degli ordinativi e un aumento dei costi energetici, mentre il settore manifatturiero registra una flessione della produzione. La situazione economica francese è ulteriormente aggravata da un contesto internazionale instabile.

Le tensioni in Medio Oriente hanno un impatto diretto sui prezzi dell'energia e sulle catene di approvvigionamento, alimentando l'inflazione che già da mesi erode il potere d'acquisto delle famiglie. Il calo dei consumi, a sua volta, frena la produzione industriale e i servizi, creando un circolo vizioso che potrebbe portare a una contrazione più profonda. Gli economisti sottolineano che la Francia, pur beneficiando di un certo grado di resilienza, non è immune agli shock esterni.

La politica monetaria della Banca Centrale Europea, con tassi di interesse ancora elevati per contrastare l'inflazione, contribuisce a raffreddare ulteriormente l'economia. In questo scenario, le previsioni per il secondo trimestre si fanno cupe, con molti analisti che stimano una contrazione dello 0,2% o più, e alcuni istituti di ricerca prevedono addirittura una recessione tecnica, definita come due trimestri consecutivi di calo del PIL.

La Banca di Francia ha rivisto al ribasso le sue stime di crescita per il 2025, portandole all'1% dal precedente 1,3%, a causa dell'incertezza geopolitica e della debolezza della domanda interna. Il governo francese, dal canto suo, sta cercando di mitigare gli effetti attraverso misure di sostegno mirate, come i bonus carburante e gli aiuti alle imprese energivore, ma la finestra di manovra è limitata a causa dell'elevato debito pubblico, che supera il 110% del PIL.

Il B7, che riunisce i rappresentanti delle imprese dei paesi del G7, sarà un'occasione per discutere strategie comuni per affrontare le sfide economiche globali, dalla transizione energetica alla digitalizzazione, passando per la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Il vertice del G7 a Evian-les-Bains vedrà probabilmente un focus sulla situazione mediorientale e sulle sue ripercussioni economiche, con i leader chiamati a coordinare politiche per stabilizzare i mercati energetici e sostenere la crescita.

Resta da vedere se riusciranno a trovare soluzioni concrete per evitare una recessione più ampia, non solo in Francia ma in tutta l'area euro, dove già si registrano segnali di rallentamento in Germania e Italia. Il Medef, in questo contesto, chiede riforme strutturali per aumentare la competitività e ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche, mentre i sindacati invocano maggiori tutele per i lavoratori colpiti dalla crisi.

La prossima riunione del B7 a Parigi sarà un test importante per capire se il mondo imprenditoriale e i governi possono trovare un terreno comune per affrontare la tempesta





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