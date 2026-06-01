Francia vieta funzionari israeliani a fiera armi Eurosatory e limita aziende

Il ministero della Difesa israeliano ha denunciato la decisione della Francia di vietare la partecipazione di funzionari governativi israeliani all'Eurosatory, la principale fiera di armi di Parigi, e di imporre restrizioni alle aziende israeliane, consentendo solo mostre di equipaggiamento per difesa aerea e missilistica. La mossa si inserisce in un deterioramento delle relazioni bilaterali, con Parigi critica sulle guerre di Israele e sul riconoscimento della Palestina.

Il ministero della Difesa israeliano ha dichiarato che la Francia ha vietato ai funzionari del governo israeliano di partecipare a un'importante fiera di armi a Parigi e ha imposto restrizioni alle aziende del paese che vi espongono.

La decisione arriva dopo che il ministero della Difesa francese aveva già escluso Israele dall'edizione 2024 dell'Eurosatory, la mostra di armamenti che si terrà dal 15 giugno, a causa della guerra a Gaza. In un secondo momento, la Francia ha precisato che le aziende israeliane potranno partecipare solo se mostreranno attrezzature e materiali relativi alla difesa aerea e missilistica, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Il portavoce del ministero della Difesa israeliano ha definito la misura vergognosa e frutto di calcoli politici e commerciali, inserendola in un pattern preoccupante della condotta francese degli ultimi anni. Le relazioni tra Israele e Francia si sono deteriorate dalla fine del 2023, con Parigi critica verso la condotta israeliana nei conflitti a Gaza e in Libano e la decisione congiunta con gli Stati Uniti di avviare una guerra contro l'Iran.

Inoltre, il governo di destra israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha protestato contro il riconoscimento della statualità palestinese da parte del presidente Macron. L'evento, uno dei più grandi al mondo nel settore, vedrà la presenza di oltre 2.600 espositori





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