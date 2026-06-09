Francia vieta ingresso a ministro israeliano Smotrich e coloni, sanzioni con partner internazionali. Italia cerca riavvicinamento con USA

La Francia annuncia sanzioni e divieti di ingresso per il ministro Bezalel Smotrich e altri responsabili di colonie illegali in Cisgiordania, in coordinamento con altri paesi. L'Italia avvia una campagna diplomatica per rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, con bilaterali e viaggi ministeriali. Focus anche sulla Bosnia.

Il governo francese ha applicato un divieto di ingresso nel territorio nazionale verso il ministro israeliano Bezalel Smotrich , quattro leader di organizzazioni di coloni e ventuno coloni ritenuti responsabili di atti di violenza.

L'annuncio è stato diffuso dal ministro degli Affari Esteri Jean-Noel Barrot, il quale ha sottolineato le posizioni e le azioni di Smotrich, definite in contrasto con il diritto internazionale e con la stragrande maggioranza della comunità internazionale. Secondo Barrot, Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la creazione di nuove colonie, la ricolonizzazione di Gaza e il crollo economico dell'Autorità palestinese, con conseguenze nefaste per la popolazione palestinese.

Il ministro ha ricordato che la Francia, insieme a partner come Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, ha adottato nuove sanzioni mirate contro coloro che sono responsabili dell'intensificarsi della colonizzazione e della violenza in Cisgiordania. Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di pressioni internazionali su Israele per il rispetto dei diritti palestinesi e della soluzione a due Stati.

Già nel maggio 2024, la Francia aveva vietato l'ingresso al ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, in risposta alle violenze da questi guidate contro attivisti della Global Sumud Flotilla il 20 maggio, episodio in cui Ben Gvir avrebbe personalmente insultato e maltrattato cittadini francesi ed europei. Le decisioni francesi riflettono una posizione ferma contro le azioni considerate oppressive e le politiche di annessione, e segnano una distanza critica rispetto alle scelte del governo israeliano.

Parallelamente, emerge un tentativo dell'Italia di riavvicinare l'amministrazione statunitense attraverso una serie di iniziative diplomatiche. Sono previsti tre incontri bilaterali di alto livello: il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto con il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il Segretario di Stato Marco Rubio, e forse un colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Donald Trump.

A questi si aggiungono due viaggi governativi e una risoluzione parlamentare, nel quadro di una strategia per dare all'Italia maggiore rilievo internazionale e rinsaldare i legami con Washington. L'attenzione si concentra anche sulla Bosnia, scenario che potrebbe vedere un ruolo italiano nella stabilizzazione dei Balcani





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