Francis Kaufmann, il Pubblico Ministero chiede l'ergastolo per duplice omicidio

Il pm Verdi chiede la pena massima per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la piccola Andromeda a Roma.

Il Pubblico Ministero ha richiesto l'ergastolo per Francis Kaufmann, l'imputato americano accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda a Roma. La requisitoria, durata oltre due ore, ha delineato un profilo di profonda manipolazione e freddezza criminale da parte dell'accusato, sottolineando la gravità dei fatti avvenuti prima del ritrovamento dei corpi.

Dettagli del duplice omicidio a Villa Pamphili

Le accuse contestano il duplice omicidio aggravato da motivi futili e abietti, nonché dalla minorata difesa delle vittime e dai legami familiari con le vittime. I fatti si sono conclusi con il ritrovamento dei due corpi il 7 giugno dello scorso anno in una zona di Roma,具体 nel contesto di Villa Pamphili. L'atto aggiuntivo include anche l'accusa di occultamento di cadavere, un elemento che ha ulteriormente inasprito la posizione dell'accusa durante le audizioni in aula.

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Il Procuratore Antonio Verdi ha ricostruito con precisione le ultime tappe della vicenda, descrivendo la scena del crimine con dettagli agghiaccianti. Durante il sopralluogo, Verdi ha raccontato di aver trovato il corpicino nudo della bambina, simile a una bambola abbandonata, e poco distante quello della madre. Questa testimonianza ha messo in luce la crudeltà del gesto e la vulnerabilità delle vittime, rendendo il quadro processuale estremamente chiaro per i giudici della prima Corte di Assise.

Valutazione psicologica e comportamento dell'imputato

Il PM ha definito Francis Kaufmann una persona lucida, un narcisista patologico con spiccate capacità manipolatorie e un impostore. Nonostante queste caratteristiche psicologiche, l'accusa ha ribadito che Kaufmann non è incapace di intendere e volere al momento dei fatti. La sua forte personalità è stata interpretata come uno strumento di inganno, utilizzato per nascondere le reali intenzioni criminali e per manipolare le percezioni altrui.

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Un momento cruciale di questa dinamica è stato l'arresto avvenuto il 5 giugno, quando Kaufmann fu fermato dalle forze dell'ordine mentre era visibilmente ubriaco e in compagnia della piccola Andromeda. Il magistrato ha sottolineato che gli agenti si lasciarono ingannare dall'abilità manipolatoria dell'americano, un errore che, secondo la requisitoria, avrebbe potuto costare la vita alla bambina se le procedure di identificazione fossero state eseguite con maggiore rigore.

Impatto emotivo e dichiarazioni del Pubblico Ministero

Antonio Verdi ha emozionato l'aula raccontando la telefonata ricevuta quel giorno di sabato, descrivendola come un evento che nessun magistrato con trent'anni di esperienza vorrebbe ricevere. La scoperta del corpo nudo della bambina ha rappresentato un colpo emotivo devastante, superando anche la corazza psicologica costruita dagli anni di servizio. Verdi ha espresso la pessimistica ma dolorosa certezza che una bambina di meno di un anno morta rappresenta la peggiore delle aspettative per chi combatte il crimine.

La ricostruzione ha anche chiarito la motivazione del doppio omicidio: dopo aver ucciso Anastasia, Kaufmann avrebbe considerato la figlia un semplice fardello. Questa decisione utilitaristica e spietata ha portato l'imputato a eliminare anche il piccolo Andromeda, abbandonando i corpi in modo da occultare le prove del crimine. La fuga in Grecia successiva ai fatti ha ulteriormente dimostrato la premeditazione e la volontà di sottrarsi alla giustizia.

Procedura prossima udienza e decisione finale

L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, con il pm Antonio Verdi che ha sostenuto l'azione penale. I pm di piazzale Clodio hanno lavorato instancabilmente per portare alla luce la verità, nonostante la scomparsa iniziale dell'imputato e la complessità delle indagini internazionali. La luce ora si sposta sulla fase difensiva, che dovrà rispondere a queste gravi accuse con argomentazioni tecniche e giuridiche solide.

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La prossima udienza è fissata per il 5 novembre, data in cui la difesa dell'imputato prenderà la parola per esporre le proprie contestazioni e la propria versione dei fatti. Dopo le arringhe della difesa, i giudici della prima Corte di Assise entreranno in camera di consiglio per deliberare la sentenza finale. Il verdetto che ne uscirà determinerà il futuro giudiziario di Francis Kaufmann e la chiusura di un caso che ha profondamente scosso l'opinione pubblica e le istituzioni romane.