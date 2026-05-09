Franciscus: L'Arte di Michelangelo Pistoletto Incontra lo Spirito di Assisi a Rocca Maggiore

Una profonda esplorazione tra spiritualità, arte contemporanea e responsabilità sociale attraverso l'opera di Michelangelo Pistoletto dedicata a Papa Francesco.

La splendida cornice di Rocca Maggiore ad Assisi si prepara ad accogliere un evento di straordinaria portata culturale e spirituale con la mostra intitolata 'Franciscus.

Fratello in arte', che sarà visitabile dal 24 aprile fino al 4 ottobre del 2026. Questa esposizione non rappresenta soltanto una rassegna di opere d'arte, ma si configura come un vero e proprio viaggio immersivo nella mente creativa di Michelangelo Pistoletto, uno dei più influenti artisti contemporanei a livello globale. L'evento, promosso dal Comune di Assisi e prodotto da Opera Laboratori, mira a esplorare l'intricato legame tra l'espressione artistica, la ricerca spirituale e la responsabilità sociale dell'individuo verso la collettività.

La curatela è affidata allo stesso Pistoletto, che ha trovato un prezioso interlocutore e collaboratore in Padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione, creando così un ponte tra il mondo dell'arte avanguardistica e le istituzioni ecclesiastiche. Il cuore pulsante dell'intera mostra risiede in un gesto di rottura e contemporaneamente di unione: la proclamazione di Papa Francesco come 'Primo Santo dell'Arte'.

È fondamentale comprendere che tale affermazione non riveste un carattere religioso o dottrinale in senso stretto, bensì si pone come un atto artistico e concettuale. Pistoletto riconosce nella figura del Pontefice una capacità unica di trasformare l'esistenza quotidiana e la guida spirituale in una vera e propria opera d'arte vivente.

L'artista sostiene che, per la prima volta, sia l'arte a santificare un pontefice, vedendo in Francesco un esempio di vita vissuta come creazione, un messaggio di umiltà e apertura che si riflette anche nella semplicità del suo sepolcro. In questo contesto, il concetto di 'Arte Povera', di cui Pistoletto è stato un pioniere, trova un parallelismo profondo e naturale con la povertà francescana, intesa non come mancanza materiale, ma come essenza pura del vivere e come spoliazione dell'ego per aprirsi all'altro.

Il percorso espositivo guida il visitatore attraverso decenni di ricerca intellettuale, mettendo in luce opere iconiche come 'Il tempo del giudizio', 'conTatto' e le suggestive 'Bandiere delle religioni'. Quest'ultima serie è particolarmente significativa poiché mette in relazione sistemi culturali, spirituali e sociali che spesso appaiono distanti o in contrasto tra loro.

Attraverso opere come 'Segno Arte - Stella di David', 'Metroquadrato d'infinito - Stella islamica', 'Rotazione dello specchio - Indù' e lo 'Specchio trinamico della Trinità - Cristianesimo', Pistoletto traduce i simboli sacri e le geometrie universali in forme aperte, invitando a una condivisione che superi i dogmi. Al centro di tutto domina il simbolo del 'Terzo Paradiso', che rappresenta l'orizzonte comune di dialogo e co-creazione.

Questo simbolo non è solo un elemento visivo, ma una proposta filosofica per raggiungere un equilibrio tra l'artifizio umano e la natura, tra diverse fedi e culture, promuovendo un futuro condiviso basato sull'armonia e sulla mediazione culturale. La mostra si propone quindi come uno strumento di riflessione collettiva, dove l'arte agisce come un catalizzatore per la pace e la comprensione reciproca. Visitare 'Franciscus.

Fratello in arte' significa interrogarsi sulla propria posizione nel mondo e sulla possibilità di costruire ponti laddove esistono muri. Per chi desidera immergersi in questa esperienza, l'organizzazione ha previsto orari flessibili per accogliere il flusso di visitatori: nei mesi di aprile, maggio e settembre l'apertura è prevista dalle 10:00 alle 19:00, mentre nel periodo estivo, da giugno ad agosto, l'orario viene esteso fino alle 20:00 per permettere di godere della vista di Assisi al tramonto.

Nel mese di ottobre, l'esposizione chiuderà le sue porte alle 18:00. I biglietti sono accessibili a un pubblico ampio, con un prezzo intero di 8,00 euro e una riduzione a 6,00 euro, mentre per chi desidera opzioni cumulative i prezzi sono fissati a 10,00 euro per l'intero e 7,00 euro per il ridotto, rendendo l'arte e la spiritualità accessibili a tutti i cittadini e ai turisti





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