Franco Causio analizza il calcio moderno: 'In Serie A non si vedono più dribbling come in Europa'

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha commentato le differenze tra il calcio italiano e quello europeo, criticando il sistema formativo italiano e lodando i giovani talenti come Yildiz e Conceicao. Ha anche espresso la sua fiducia nella qualificazione della Juventus alla Champions League.

Franco Causio , il leggendario 'Barone' della Juventus , ha espresso le sue riflessioni sul calcio moderno durante un'intervista, evidenziando le differenze tra il calcio italiano e quello europeo.

Con la sua eleganza e il suo stile unico, Causio ha analizzato la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, sottolineando la superiorità tecnica e fisica delle squadre europee rispetto a quelle italiane.

'Ho visto cose che in Serie A non si immaginano nemmeno di tentare', ha affermato, evidenziando la mancanza di giocatori capaci di sfidare l'uomo e di creare spettacolo. Causio ha criticato il sistema formativo italiano, accusando le scuole calcio di non insegnare più il dribbling e di essere gestite da persone non qualificate, come carrozzieri o falegnami, invece che da ex calciatori con il patentino UEFA.

Ha citato esempi di giocatori del passato come Bruno Mora, Roger Magnusson, Jair e Angelo Domenghini, che erano maestri nell'uno contro uno, e ha espresso la sua delusione per la scomparsa di tali talenti nel calcio italiano. Parlando dei giovani, Causio ha lodato Kenan Yildiz, sottolineando il suo potenziale e la necessità di lasciarlo crescere senza pressioni. Ha anche elogiato Conceicao, consigliandogli di rimanere alla Juventus per migliorarsi ulteriormente, e ha criticato Zhegrova, ritenendolo un giocatore non all'altezza delle aspettative.

Ha inoltre valutato positivamente la stagione di Cambiaso, nonostante alcuni cali di rendimento, e ha espresso la sua fiducia nella qualificazione della Juventus alla Champions League, grazie al lavoro di Spalletti. Infine, Causio ha parlato dei rinforzi necessari per la Juventus, affermando che tre giocatori di esperienza internazionale potrebbero essere sufficienti per migliorare la squadra, ma riconoscendo che in Europa la Juventus è ancora lontana dalle squadre più forti come Bayern, PSG, Barcellona e Atletico Madrid





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