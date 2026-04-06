Frane e Alluvioni in Italia: 19 Miliardi di Euro di Danni in 10 Anni e Fondi Insufficienti

Un rapporto di Greenpeace rivela l'impatto devastante di frane e alluvioni in Italia tra il 2015 e il 2024, evidenziando la sproporzione tra i danni subiti e i fondi stanziati. Emilia Romagna, Sicilia e Veneto tra le regioni più colpite.

Tra il 2015 e il 2024, il territorio italiano è stato pesantemente colpito da frane e alluvioni, con un impatto economico devastante stimato in 19 miliardi di euro. È quanto emerge da un rapporto dettagliato di Greenpeace , basato sui dati ufficiali della Protezione Civile , che offre un'analisi approfondita degli eventi climatici estremi e delle loro conseguenze.

Le regioni maggiormente interessate da questi fenomeni, in termini di frequenza, sono state Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tuttavia, l'impatto economico si è distribuito in modo diverso, con l'Emilia Romagna che ha subito le perdite maggiori (2,5 miliardi di euro), seguita da Campania (1,9 miliardi), Veneto (1,9 miliardi), Abruzzo (1,8 miliardi) e Sicilia (1,5 miliardi). Il rapporto sottolinea con forza la sproporzione tra i danni subiti e i fondi effettivamente stanziati per fronteggiare l'emergenza e la ricostruzione. Nonostante l'entità dei danni, i governi che si sono succeduti in questo decennio hanno destinato risorse insufficienti, coprendo appena il 18% dei danni totali. \La situazione è ancora più critica se si analizza la distribuzione dei fondi stanziati alle singole regioni. Dei 3,1 miliardi di euro complessivamente stanziati, alcune delle aree più colpite hanno ricevuto percentuali irrisorie di aiuti. Campania e Abruzzo, entrambe nella top 10 delle regioni con i danni maggiori, hanno beneficiato rispettivamente solo del 7% e del 3% dei fondi disponibili. Anche se la Lombardia (17%), l'Emilia Romagna (17%), il Piemonte (16%) e la Sicilia e il Veneto (15%) hanno ricevuto percentuali maggiori, la copertura dei danni rimane insufficiente. Greenpeace stima che, includendo anche i contributi del Fondo di Solidarietà Europeo, le misure di compensazione non superino i 4 miliardi di euro. Per quanto riguarda i fondi destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, l'ammontare stanziato tra il 2015 e il 2024 ammonta a 10,5 miliardi di euro. I dati dell'Ispra, rielaborati da Greenpeace, evidenziano una situazione molto eterogenea per quanto riguarda l'utilizzo di questi finanziamenti da parte delle diverse regioni. Lombardia, Calabria, Veneto, Campania e Piemonte sono in testa alla classifica per l'utilizzo delle somme più ingenti, mentre l'Emilia Romagna, nonostante sia stata la regione più colpita dagli eventi estremi, si posiziona solo al decimo posto per spesa dei fondi.\Il rapporto di Greenpeace mette in luce anche le criticità legate alla prevenzione e alla gestione del rischio. Uno dei problemi principali rimane la lentezza dei tempi di realizzazione degli interventi, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. A questo si aggiunge una diminuzione generale delle risorse stanziate per questi progetti, che contrasta con l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici estremi. La copertura assicurativa contro gli eventi meteo estremi è ancora molto limitata, con l'82,7% delle polizze che nel 2025 non copriva in alcun modo i danni causati da eventi naturali. Sebbene lo scorso anno sia scattato l'obbligo per la maggioranza delle aziende di sottoscrivere un'assicurazione per danni da eventi naturali, alcune casistiche sono rimaste scoperte, come nel caso del ciclone Harry che nel gennaio 2026 ha colpito duramente il Sud Italia. Il rapporto di Greenpeace quindi lancia un allarme, evidenziando la necessità di un'azione più efficace e coordinata per mitigare i danni dei cambiamenti climatici e proteggere il territorio italiano. Servono maggiori investimenti nella prevenzione, una distribuzione più equa dei fondi di emergenza e un potenziamento della copertura assicurativa per garantire la sicurezza dei cittadini e la resilienza del Paese





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