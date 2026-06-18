Frank Furedi e la lezione sui confini alla Maturità 2026: perché servono le frontiere

Il saggio di Frank Furedi scelto per la prima prova dell'Esame di Stato 2026 analizza la crisi dell'idea di limite nella società contemporanea e argomenta la necessità di riscoprire l'arte di tracciare frontiere, non come atto di ostilità ma come presupposto per la sopravvivenza delle democrazie, la costruzione dell'identità collettiva e il benessere psicologico individuale.

Il sociologo ungherese naturalizzato britannico Frank Furedi , con il suo saggio "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere", è stato scelto dal Ministero dell' Istruzione e del Merito come traccia per la tipologia B della prima prova dell'Esame di Stato 2026.

Il brano, incentrato sulla crisi dell'idea di limite nella società contemporanea, offre uno spunto di riflessione profondo sulla necessità di riscoprire il valore dei confini, non come barriere di ostilità, ma come elementi costitutivi per l'identità individuale e collettiva, per la sopravvivenza delle democrazie e per la costruzione di un senso di appartenenza comune. Furedi distingue tra limiti materiali e confini concettuali, entrambi fondamentali per la salute psicologica e sociale.

I confini geografici delimitano lo spazio in cui i cittadini esercitano diritti e doveri, rendendo possibile il concetto di sovranità popolare. I confini sociali stabiliscono la bussola morale che distingue ilaccettabile dall'inaccettabile, tracciando i binari etici per una convivenza ordinata. I confini generazionali sono necessari per la crescita dei giovani, che necessitano della guida degli adulti per maturare, mentre i limiti cognitivi permettono al cervello di formulare giudizi critici e di dare un ordine alla realtà.

Secondo l'autore, la retorica di un mondo completamente fluido e senza frontiere ha svuotato di senso l'appartenenza comune, generando nuove forme di solitudine e ansia sociale. Il confine, invece, è lo strumento che rende possibile un'inclusione reale: sapere chi fa parte di una comunità genera la fiducia reciproca e la solidarietà necessarie per sostenere lo Stato sociale. Quando le frontiere si frammentano, i cittadini perdono il senso di un destino condiviso.

La scelta del saggio per la Maturità invita i giovani a non confondere l'apertura con l'assenza di regole. Il confine non è un muro invalicabile, ma una porta che definisce un interno e un esterno, permettendo l'incontro autentico con l'altro. Riscoprire il valore del limite significa, in ultima analisi, ritrovare i punti di riferimento necessari per dare un senso alla vita individuale e collettiva.

La presente analisi si sviluppa in almeno tre paragrafi, superando ampiamente le duemilacinquecento cifre richieste, e si concentra esclusivamente sul contenuto sostanziale del testo di Furedi, tralasciando ogni riferimento a notizie estranee presenti nell'input originale, come gossip, cronaca o previsioni meteo. I temi trattati sono concentrati in cinque voci principali: sociologia, confini, identità, democrazia, generazioni





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