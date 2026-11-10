Fratelli d'Italia celebra Pino Rauti: il centenario tra politica e memoria

Fratelli d'Italia festeggia i 100 anni dalla nascita di Pino Rauti con eventi alla Camera. Un omaggio controverso al pensatore neofascista senza riferimenti al suo passato.

Fratelli d'Italia celebra il centenario dalla nascita di Pino Rauti con una serie di eventi istituzionali che culminano alla Camera dei deputati. L'iniziativa mira a rilanciare la figura del pensatore di estrema destra come figura chiave per la comprensione delle radici ideologiche dell'attuale maggioranza di governo. La cerimonia si colloca in un contesto di rivalutazione pubblica della storia dell'estrema destra italiana, condotta attraverso conferenze stampa e mostre documentali.

Dettagli dell'evento al Montecitorio

L'evento principale si terrà a Montecitorio, sede dell'omonima camera parlamentare, con un programma esteso che include la presentazione di pubblicazioni e materiali commemorativi. Poste Italiane ha realizzato una cartolina speciale dedicata a Rauti, distribuita come simbolo di questo anniversario. L'agenda prevede un ulteriore appuntamento fissato per il 19 novembre, data esatta di nascita del politico, che rappresenterà il punto culminante delle celebrazioni romane. La mostra documentale, biografica e multimediale intitolata "L'Uomo, il Politico, l'Intellettuale e le Idee" rimarrà aperta dal 17 al 26 novembre presso la sede parlamentare.

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Riletture biografiche e posizioni istituzionali

Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, ha guidato la narrazione ufficiale presentando il padre come una figura di profonda curiosità intellettuale e trasformazione politica. Federico Mollicone ha definito Rauti un "fine intellettuale", sottolineando la sua capacità di elaborare tesi filosofiche complesse. Fabio Rampelli ha insistito sulla natura modernizzatrice di Rauti, descrivendolo come un "trasformatore" capace di adattarsi ai mutamenti storici senza tradire le proprie origini. Alessandro Amorese ha ricordato il ruolo di Rauti nella creazione dei cosiddetti campi Hobbit, esperienze di vita comunitaria che hanno segnato un periodo specifico della destra italiana. Questi contributi mirano a costruire un'immagine di Rauti estranea alle polemiche, focalizzandosi esclusivamente sugli aspetti culturali e istituzionali.

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Controversie sul passato neofascista

Nonostante gli sforzi di depurazione narrativa, il passato di Pino Rauti rimane strettamente legato a movimenti di estrema destra. Il suo percorso inizia nella Repubblica Sociale Italiana, per proseguire con la partecipazione al Movimento Sociale Italiano e successive scissioni. Rauti fu arrestato nel 1955 insieme a Clemente Graziani, futuro leader di Ordine Nuovo, un'organizzazione terroristica. Nel 1956 lasciò il MSI insieme a Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, entrambi ispirati dalle idee di Julius Evola e dal fascismo di Corneliu Codreanu. Il rientro nel partito nel 1969, sotto la guida di Giorgio Almirante, non cancellò le origini rivoluzionarie e contigue al terrorismo. Queste connessioni storiche vengono sistematicamente omesse nelle comunicazioni ufficiali di Fratelli d'Italia.

Impatto politico e conseguenze future

La celebrazione del centenario ha un chiaro intento politico per Giorgia Meloni e il suo partito, che cercano di assorbiti l'eredità di Rauti come legittimazione ideologica. La strategia di Rauti, volta a conquistare l'elettorato operaio attraverso un approccio terzomondista e anti-capitalista, viene ora riattualizzata come modello di successo. Tuttavia, molti osservatori interni ed esterni notano che tale approccio fallì nel breve periodo, come evidenziato dal crollo elettorale del MSI durante la sua segreteria nel 1990. La decisione di Fratelli d'Italia di ignorare le dichiarazioni più estreme di Rauti, come il confronto con Gramsci o le revisioni storiche su Giacomo Matteotti, segnala una precisa scelta di immagine. L'evento rappresenta un tentativo di normalizzare figure marginalizzate, influenzando il dibattito pubblico sulla memoria storica italiana nei prossimi mesi.