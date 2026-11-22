Fabio Rampelli propone una commissione tecnica per gli e-book. La proposta scontra con le ricerche neuroscientifiche e le linee guida ministeriali sulla lettura analogica.

Una profonda discrepanza tra la promozione degli e-book scolastici, vista come priorità strategica dal governo guidato da Fratelli d'Italia, e le rigorose linee guida del Ministero dell'Istruzione emerge chiaramente nelle ultime vicende legislative. Questa incoerenza politica si scontra direttamente con le direttive del ministro Valditara, che hanno esplicitamente bandito l'uso degli smartphone dalle aule scolastiche e vietato l'accesso ai social network ai minori di tredici anni.

Proposta di Valutazione Tecnica Scientifica

Onorevole Fabio Rampelli ha proposto un emendamento al decreto Scuola per condizionare l'adozione degli e-book nelle scuole elementari e medie al parere di una commissione tecnico-scientifica. Questa commissione dovrebbe valutare attentamente l'impatto cognitivo e didattico dei supporti digitali sugli studenti più giovani. Sebbene l'emendamento non verrà sottoposto a votazione in Aula alla Camera per evitare la riapertura del decreto in Senato, il contenuto verrà integrato in un Ordine del giorno ufficiale.

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Dibattito Neuroscientifico Internazionale

Il parere atteso da tale commissione rifletterebbe ampiamente la ferma opposizione della maggior parte dei neurologi, psicologi e pedagogisti all'uso dei dispositivi digitali per l'apprendimento scolastico. Tra i primi esperti a contestare la digitalizzazione massiva dell'istruzione vi sono il tedesco Manfred Spitzer e la californiana Maryanne Wolf, membri del comitato scientifico dell'Osservatorio Carta Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi.

Manfred Spitzer ha documentato nel suo lavoro "Demenza digitale" come la digitalizzazione scolastica provochi un declino misurabile delle competenze degli studenti. Maryanne Wolf, autrice di "Lettore vieni a casa", definisce la lettura su schermo come "skim reading", una lettura superficiale che non eguaglia le potenzialità cognitive della lettura su carta tradizionale. Le loro teorie hanno consolidato un consenso significativo all'interno della comunità scientifica internazionale.

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Impatto sulle Funzioni Cognitive e Memorie

Lo scienziato francese Stanislas Dehaene, presidente del Consiglio scientifico dell'educazione nazionale, sottolinea che la lettura su carta favorisce una comprensione più profonda e una memorizzazione superiore rispetto ai supporti digitali. La carta offre una dimensione sensoriale che conferisce "ridondanza" alle informazioni, creando una geometria mentale che facilita l'elaborazione, mentre i dispositivi digitali stimolano prevalentemente la parte limbica, più primitiva e legata all'istinto.

Il matematico Seymour Papert del MIT aveva già descritto la "mente cavalletta", un atteggiamento nevrotico che salta da un'informazione all'altra senza fissare i concetti. La lettura digitale, priva della dimensione spaziale del libro, perde la capacità logica e il rapporto corretto tra nessi causali, impedendo la ricorsività mentale essenziale per consolidare la memoria generale e la sequenzialità delle informazioni.

Conseguenze per la Giovane Generazione

Le scelte del governo sulla restrizione dei dispositivi mobili lasciano intendere che la maggioranza politica sia consapevole del fatto che il digitale sta minando le capacità mentali dei giovani. Mantenere la scrittura a mano corsiva e la lettura su carta rappresenta la risposta più efficace, seppur parziale, ai danni cognitivi derivanti dall'abuso tecnologico nelle classi.