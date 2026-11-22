Fratelli d'Italia avanza due proposte: emendamento per vernice marcatori per la polizia e modifiche al decreto sicurezza per sospendere borse di studio agli studenti indagati, generando forti polemiche.

Nel panorama politico italiano emerge con forza una doppia strategia proposta da Fratelli d'Italia per contrastare la violenza durante le manifestazioni di piazza, generando un acceso dibattito tra governo, opposizione e movimenti studenteschi.

Da un lato si registra l'introduzione di un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal deputato Alessandro Urzì, che prevede l'acquisto di dispositivi marcatori per le forze dell'ordine. Dall'altro lato, in commissione Giustizia alla Camera, l'ex sottosegretario Andrea Delmastro ha depositato nuove proposte per modificare il decreto sicurezza, puntando a sospendere i benefici economici per gli studenti coinvolti negli scontri.

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Emendamento Urzi dispositivi marcatori polizia

Questa duplice offerta normativa mira a disincentivare i comportamenti violenti, ma viene interpretata dalle organizzazioni studentesche come un attacco sistemico al dissenso e al diritto allo studio. L'emendamento proposto da Urzì è destinato a dotare gli agenti di polizia di dispositivi in grado di rilasciare sostanze coloranti o traccianti persistenti sui manifestanti più aggressivi. L'obiettivo dichiarato è facilitare l'identificazione dei responsabili dei disordini, rendendo più semplice per le autorità procedere agli arresti o alle denunce.

Se approvato, questo dispositivo sperimentale sarà operativo per l'anno 2027, con un costo stimato di centocinquantamila euro. La misura è stata accolta con ferma opposizione dalle rappresentanze studentesche, tra cui Rete della Conoscenza, Link e Unione degli Studenti. I rappresentanti di questi gruppi hanno dichiarato che mobiteranno tutte le risorse disponibili per impedire l'uso della vernice colorata, definendola un metodo indigno e repressivo.

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La loro reazione sottolinea come tali strumenti siano visti non come efficaci misure di sicurezza, ma come strumenti di umiliazione e controllo sociale che violano la dignità dei cittadini in protesta. Parallelamente, la proposta avanzata nella commissione Giustizia da Andrea Delmastro mira a colpire le risorse economiche degli studenti. Le modifiche al decreto sicurezza prevedono la sospensione di borse di studio, contributi e altri benefici economici per coloro che sono indagati per reati commessi durante le manifestazioni o le occupazioni.

Proposta Delmastro sospensione benefici studenti

Questa misura ha scatenato le critiche dell'opposizione e dei movimenti giovanili, che vedono nel dispendio di fondi pubblici uno strumento di ricatto politico. Le organizzazioni studentesche accusano il governo di costruire un Paese in cui il dissenso ha un prezzo concreto e dove la povertà viene utilizzata come leva per costringere all'obbedienza. Cambiare Rotta ha definito questa strategia una prova di mancanza di un piano politico reale per gestire la crisi, riducendo tutto a un mero problema di ordine pubblico.

Secondo queste analisi, l'accanimento legislativo dimostra una paura fondata del protagonismo del movimento studentesco e giovanile, temendo che l'autonomia organizzativa dei giovani minacci il potere establecido. Il dibattito si concentra quindi non solo sulla sicurezza, ma sulla libertà di espressione e sul futuro delle politiche educazionali nel paese.