Fratelli d'Italia resta primo ma cade al 27,4% secondo nuovo sondaggio

Il sondaggio Youtrend per Sky TG24 mostra che Fratelli d'Italia è ancora il partito più votato con il 27,4%, ma ha perso sette decimali rispetto al 30 ottobre, mentre il Partito Democratico si avvicina al 20,3%.

Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend distribuito a Sky TG24 il 9 novembre 2026, Fratelli d'Italia detiene ancora la prima posizione con il 27,4% delle percentuali, ma ha perso sette decimali rispetto alla rilevazione del 30 ottobre, per un calo in evidenza rispetto al turno precedente.

Punti di svolta per i partiti di centrodestra

Fratelli d'Italia resta il leader, seguito dal Partito Democratico che salgono al 20,3%, con un incremento di 0,4 punti. Il Movimento 5 Stelle si posiziona al 13,2%, 0,3 punti in meno. Futuro Nazionale, con il 7,2%, aumenta di 0,2 punti e si piazza al quarto posto, mentre Forza Italia agevola al 6,7%, 0,3 punti in calo.

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Al 6,3% si aggira Alleanza Verdi e Sinistra, con un minimo decrisse di 0,1 punto, e la Lega riprende a 5,5%, recuperando mezzo punto rispetto alla data precedente. Azione stabilisce il 3,6%, lucroso di 0,2, mentre Italia Viva raggiunge il 2,9%, 0,2 punti in più, e Ora! si attesta all'1,0%, con -0,2 punti.

Quota di indecisi e la direzione del voto collettivo

Il campione segnalò una quota di indecisi e astenuti di 36,8%, una misura che indica la possibile fluidità del risultato finale delle elezioni. Il campo largo, tenuto insieme da PD, M5S, AVS, IV e altri listati, resta stabile al 44,0%, mentre la coalizione del centrodestra, guidata da FdI, FI, Lega e altre liste, si ferma al 41,2%.

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Percezione del governo Meloni sulla base nazionale

Il sondaggio analizzò anche il giudizio sul Governo Meloni: 61% degli intervistati lo ritengono negativo, mentre il 34% lo considera positivo. Per il restante 5% nasce l'incertezza. Rispetto al 30 ottobre, i giudizi negativi diminuiscono di tre punti, mentre quelli positivi aumentano di uno.

Metodologia e campionamento del sondaggio

Il lavoro è stato svolto con metodo CAWI dal 7 al 9 novembre 2026 su un campione di 810 intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. I partecipanti sono stati selezionati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e distribuzione ISTAT di residenza. Il margine d'errore è stato del ±3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.

Questo studio fornisce un'indagine dettagliata sullo stato attuale del panorama politico, dando spunto per osservare le fluttuazioni che si sono verificati negli ultimi giorni prima delle elezioni, e delineando le dinamiche che potrebbero influenzare la formazione del prossimo governo nazionale.