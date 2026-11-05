Fratelli d'Italia verso il Ppe: la crisi Trump accelera il cambio di rotta

Fratelli d'Italia valuta l'adesione al Ppe dopo il crollo di Trump. Crosetto, Meloni e Salini analizzano le nuove alleanze europee e il futuro conservatore.

Il rapporto tra Fratelli d'Italia e Donald Trump mostra segni di frattura definitiva, accelerando un possibile avvicinamento di Giorgia Meloni al Partito Popolare Europeo. Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, segnate dal crollo del movimento Maga, fungono da catalizzatore per questo shift geopolitico. Guido Crosetto definisce le speranze nell'ex presidente americano ormai superate, indicando che il futuro della destra italiana non risiede a Washington ma a Bruxelles.

Crisi Trump e nuovi assetti conservatori

Donald Trump non è più considerato un punto di riferimento stabile per la classe dirigente italiana di centrodestra. Guido Crosetto, uscito dal Senato, ha chiarito che Trump ha ancora due anni di mandato ma non può essere analizzato come un passato consolidato. Il messaggio è diretto: le lezioni della sezione giovanile della Democrazia Cristiana insegnano a non legarsi indissolubilmente a figure volatili. La sconfitta delle midterm ha confermato che l'asse con Casa Bianca non garantisce stabilità politica interna.

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Il ruolo del Ppe e di Salini

Massimiliano Salini, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, auspicato un ingresso di Fratelli d'Italia nel Ppe per liberare i meloniani dalla tenaglia politica attuale. Salini sottolinea come la legislatura attuale sia caratterizzata da un forte dialogo tra Conservatori e Popolari, sostenuto da Ursula von der Leyen. L'asse tra Manfred Weber e Giorgia Meloni appare forte, rendendo razionale un percorso verso il Ppe per la prossima legislatura europea nel 2029.

Dibattito interno e posizioni di Meloni

Giorgia Meloni tratta il ricordo dell'alleanza con Trump come una kryptonite, evitando di infierire ma riconoscendo il sommovimento interno a Fratelli d'Italia. Marcello Pera ha definito già in corso l'avvicinamento tra il partito della premier e il Ppe. Un fedelissimo di Meloni ammette che il riavvicinamento è inevitabile e obbligato, anche se il momento elettorale attuale rende difficile spiegarlo agli elettori dopo anni di retorica anti-europeista.

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Dinamiche europee e ostacoli attuali

La presenza di Fratelli d'Italia nell'Ecr, il gruppo dei conservatori europei, risulta limitante a causa delle dinamiche con partiti come il PiS polacco e Vox spagnolo. Giangiacomo Calovini evidenzia problemi strutturali nei Conservatori dopo l'addio della Gran Bretagna. Marco Scurria auspica un'unione tra Conservatori e Popolari per rendere l'Ue protagonista, mentre Mario Anzil da Trieste indica in Meloni il talento per guidare questa nuova coalizione verso un'idea di Europa stratificata.

Prospettive future e alleanze

La tentazione di trasformare Fratelli d'Italia in una forza conservatrice matura sembra interrotta dal contesto politico attuale, ma la richiesta dai territori è forte. Nessuno cita più Trump come modello in Italia, dove si spera nell'onda blu dei Conservatori europei. Per ridisegnare le alleanze servirà tempo, ma la rotta appare obbligata verso un nuovo equilibrio politico continentale che lasci indietro le vicende americane.