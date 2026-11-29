Eva, Nico e Juri Poli rilanciano l'agriturismo San Bernardo a Calci con un menu ispirato alle ricette delle nonne, producendo olio proprio e puntando sulla valorizzazione del territorio pisano.

I fratelli Eva, Nico e Juri Poli hanno acquisito l'agriturismo San Bernardo a Calci, utilizzando un annuncio Facebook per individuare la struttura chiusa da anni. La scelta di Eva, formata presso l'Alma con dieci anni di esperienza nelle cucine stellate, si fonde con le specialità dei familiari per un progetto che unisce tradizione e modernità nel comune di 26 mila abitanti.

Acquisizione e Visione dei Fratelli Poli

L'operazione immobiliare ha consentito ai tre di acquistare non solo il ristorante storico, ma anche l'annessa struttura. Nico, il fratello più giovane, ha individuato l'occasione monitorando i gruppi locali online, notando che i proprietari precedenti intendevano vendere un'attività in disuso sulle colline. La decisione di intervenire è nata dal desiderio comune di rivitalizzare il paese natale, rendendolo più vivibile per i giovani e valorizzando le risorse esistenti.

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Il nome San Bernardo è stato mantenuto per riconoscere la storia precedente del locale, un punto di riferimento culinario nella zona già conosciuto dai nuovi proprietari. L'acquisizione rappresenta il primo passo concreto di un piano di rilancio che mira a trasformare una struttura abbandonata in un hub attivo per la comunità e il turismo gastronomico della provincia di Pisa.

Il Menu Echi del Passato e Ricette Nonna Luciana

La proposta culinaria si distingue per il menu intitolato Echi del passato, dedicato interamente alla cultura e alle tradizioni gastronomiche di Calci. Il piatto forte è il coniglio in umido, una preparazione che viene disossata e cucinata in bianco, esattamente come faceva la nonna Luciana. Questa tecnica ricorda i pasti dell'infanzia dei fratelli, quando la famiglia consumava il coniglio già privato delle ossa.

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Un secondo piatto iconico è il risotto stratificato, che combina cinghiale in umido cotto lentamente, una riduzione di vino rosso e una polvere di olive. Questa ricetta è ispirata alla nonna Marusca, specializzata nella preparazione della cacciagione, dato che i nonni dei Poli praticavano regolarmente la caccia. La selezione degli ingredienti riflette una profonda attenzione alla filiera corta e alla memoria culinaria locale.

Produzione Olio e Sostenibilità Aziendale

La visione imprenditoriale dei Poli include la produzione autonoma di olio extravergine di oliva, ottenuto direttamente dagli alberi presenti nella tenuta. Juri Poli ha assunto un ruolo centrale nella realizzazione dei piatti, garantendo che il lavoro quotidiano parta dalla raccolta manuale degli ingredienti fino alla loro trasformazione in tavola. Questo approccio assicura una connessione diretta con la natura e la qualità dei prodotti serviti.

L'olio prodotto è un simbolo della rinascita agricola del progetto familiare, che punta a dimostrare come sia possibile fare impresa di qualità nel territorio. La produzione propria non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia che integra la ristorazione con l'ospitalità, creando un ecosistema economico sostenibile per il comune di Calci.

Apertura Chiesa e Progetti Futuri San Bernardo

Le prospettive per il futuro includono l'apertura della piccola chiesa in pietra situata nei pressi della struttura, prevista per il prossimo giugno. L'evento segnerà il primo matrimonio civile ospitato nell'antico edificio, ampliando l'offerta del San Bernardo verso il turismo nuziale ed esperienziale. Questa iniziativa mira ad aggiungere un valore culturale e storico alla già ricca proposta gastronomica.

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Eva Poli sottolinea che l'obiettivo è rendere San Bernardo un punto di riferimento permanente, non solo come ristorante ma come centro di eccellenza per far conoscere e amare il territorio tutto l'anno. L'apertura del bed and breakfast completerà l'offerta, permettendo ai visitatori di prolungare il soggiorno e di immergersi appieno nell'esperienza dei fratelli Poli, unendo ristorazione, ospitalità e valorizzazione delle radici locali.