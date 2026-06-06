Fratoianni all'evento Tax the Rich: 'Basta con l'accusa di estremismo per proposte coraggiose'

Il leader di Avs parla a Milano durante l'iniziativa della European Left Alliance, difendendo tassa patrimoniale, riduzione dell'orario di lavoro e stop alla corsa agli armamenti.

Milano , 5 giugno 2025. Durante l'evento Tax the Rich organizzato dalla European Left Alliance a Milano , il leader di Avs Nicola Fratoianni ha lanciato un appello contro quelle che ha definito accuse di estremismo rivolte a chi propone misure progressiste.

Parlando dal palco, Fratoianni ha dichiarato: Sapete, c'è questo grande dibattito in Italia: ogni volta che si presenta una proposta un po' più coraggiosa, che si tratti di una tassa patrimoniale, di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o di fermare la corsa agli armamenti, allora la risposta è: Siete degli estremisti, siete dei radicali. Il comizio di Fratoianni si inserisce in un contesto di mobilitazione della sinistra europea per chiedere politiche fiscali più eque e un ruolo più incisivo dello Stato nell'economia.

L'iniziativa Tax the Rich, promossa dall'European Left Alliance, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di tassare le grandi ricchezze per finanziare servizi pubblici e contrastare le disuguaglianze. Fratoianni ha sottolineato come in Italia vi sia una forte resistenza nei confronti di provvedimenti che potrebbero redistribuire la ricchezza, accusando i detrattori di etichettare come estremiste proposte che in altri paesi europei sono già state adottate o sono oggetto di dibattito.

L'intervento di Fratoianni ha toccato anche temi come la riduzione dell'orario di lavoro senza tagli salariali e il blocco delle spese militari, sostenendo che queste misure siano necessarie per rispondere alle emergenze sociali e ambientali. Il leader di Avs ha concluso il suo discorso invitando i cittadini a non farsi intimorire dalle etichette e a continuare a lottare per un'Italia più giusta.

L'evento di Milano ha visto la partecipazione di diversi esponenti della sinistra italiana ed europea, con dibattiti e workshop dedicati alla costruzione di un'alternativa al neoliberismo





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