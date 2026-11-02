Fratoianni e Calenda: Patrimoniale, Guerra in Ucraina e Crisi della Coalizione

Nicola Fratoianni difende la patrimoniale e la diplomazia per l'Ucraina. Carlo Calenda critica l'alleanza di centrosinistra. Analisi politica e proposte economiche.

Il panorama politico italiano è attualmente dominato da intense discussioni sulle strategie elettorali e sulle proposte economiche dei principali partiti di opposizione. Nicola Fratoianni, co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, ha dichiarato pubblicamente che la patrimoniale deve essere introdotta nel dibattito pubblico. Questa posizione contrasta con la paura di alcuni esponenti politici di perdere consensi, poiché i sondaggi indicano un ampio sostegno alla tassazione delle grandi ricchezze.

La proposta fiscale e le emergenze sociali

La proposta avanzata da Oxfam, sostenuta da Fratoianni, riguarda i patrimoni personali netti superiori a 5,4 milioni di euro. Solo circa 50 mila italiani, pari allo 0,1% della popolazione, sarebbero interessati da questa misura. Il leader politico sottolinea la necessità di interrompere una sudditanza culturale verso la destra, sia nei contenuti che nel linguaggio utilizzato. L'obiettivo finale è cambiare il Paese affrontando le prime emergenze sociali, in particolare quella degli stipendi.

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Milioni di persone si trovano in difficoltà economica, schiacciate dalla tenaglia tra salari stagnanti e inflazione crescente. Secondo Fratoianni, negli ultimi anni enormi risorse sono state sottratte al lavoro a vantaggio della rendita e del profitto. Questa dinamica rappresenta una gigantesca espropriazione di ricchezza concentrata nelle mani di pochi individui. Per invertire questa tendenza, sono necessari interventi strutturali sul welfare e sul mercato del lavoro.

Sanità, istruzione e transizione ecologica

Oltre alla questione fiscale, Fratoianni identifica altri punti qualificanti per il programma politico. Un investimento poderoso nella sanità pubblica è considerato urgente, dato che sei milioni di persone rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici. La stabilità finanziaria del sistema sanitario nazionale appare come una priorità assoluta per garantire diritti fondamentali ai cittadini.

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L'istruzione deve tornare al centro delle politiche pubbliche, con un focus sulla stabilizzazione dei precari nell'università e nella ricerca scientifica. Inoltre, la transizione ecologica non è vista come una mera questione ambientalista, ma come un fattore cruciale per il lavoro, lo sviluppo industriale e la competitività economica. Queste misure mirano a creare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Diplomazia internazionale e conflitto ucraino

Sul piano internazionale, Fratoianni invita a fermare la corsa agli armamenti, citando esplicitamente il 5% del Pil promesso da Giorgia Meloni a Donald Trump. Riguardo alla guerra in Ucraina, sostiene che nessuno mette in discussione il sostegno al paese aggredito dalla Russia, ma punta il dito contro l'uso esclusivo delle armi. Serve una discontinuità strategica e un forte investimento sulla diplomazia per fermare un conflitto che sta cancellando un'intera generazione.

L'Europa rischia di scomparire dal tavolo delle trattative, consegnando la questione a una pace negoziata esclusivamente tra Trump e Putin. Fratoianni ritiene che ci siano condizioni per trovare una convergenza politica, purché finisca il gioco delle linee rosse. Nessuno dovrebbe pensare di guadagnare consenso elettorale a spese degli alleati occidentali. La mobilitazione sociale recente è vista positivamente come un segnale di vita democratica.

Tensioni interne alla coalizione e critiche di Calenda

Le tensioni all'interno della coalizione di centrosinistra emergono chiaramente dalle dichiarazioni incrociate. Giuseppe Conte ha chiesto a Elly Schlein di garantire per Matteo Renzi, una richiesta che Fratoianni ha respinto definendola errata. Sottolinea che è la coalizione nel suo insieme a dover garantire un programma credibile, non singoli membri. Concorda tuttavia con Conte sul tema del conflitto d'interessi, un obiettivo che il centrosinistra ha mancato troppe volte in passato.

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Anche il voto ai sedicenni viene visto come una misura positiva per ripoliticizzare il Paese e coinvolgere i giovani. Le primarie per la scelta del candidato premier restano un punto aperto, con Fratoianni che preferisce non anticipare decisioni tecniche. Da esterno, Carlo Calenda di Azione definisce il Campo largo destinato a una sconfitta elettorale clamorosa. Critica aspramente la posizione marginale di Matteo Renzi all'interno dell'alleanza.

Programma di Conte e future elezioni

Calenda osserva che Giuseppe Conte detta l'agenda politica perché è l'unico ad avere un programma definito, seppur folle secondo la sua valutazione. Il leader di Italia Centrale rilancia il reddito di cittadinanza, chiede di interrompere i sostegni all'Ucraina e presenta proposte energetiche definite deliranti. Il Pd manca di un progetto chiaro, lasciando il centro in una posizione di maquillage politico e ambizioni parlamentari.

Il paragone di Renzi con la Rosa Bianca viene criticato da Calenda come esempio di mitomania, dato che la resistenza storica aveva come contraltare Hitler. Sottolinea che qui si tratta di una destra incapace di governare, non di un colpo di stato. Azione non si unirò a nessun altro schieramento, puntando su una lista di centro decisiva per il nuovo governo. Il processo elettorale potrebbe accelerarsi se Meloni decidesse di non attendere fino a febbraio.