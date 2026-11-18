Nicola Fratoianni e Elly Schlein affrontano la tassa sui grandi patrimoni come condizione per l'alleanza Avs. Analisi del conflitto tra M5s, Pd e Italia Viva sulla manovra e futuro politico.

La coalizione di centrosinistra, nota come Alleanza dei Progressisti o Avs, sta affrontando un momento di massima tensione politica a causa delle divergenze sulla proposta di una tassa sui grandi patrimoni. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha dichiarato categoricamente che senza l'attuazione della patrimoniale non ci sarà continuazione dell'alleanza, puntando il dito contro il Movimento 5 stelle che ha espresso forte opposizione. Questa posizione rappresenta il nodo cruciale da sciogliere prima che la coalizione possa procedere con la definizione del programma comune e la partecipazione alle future elezioni primarie.

Nodo tassa grandi patrimoni: richieste e obiezioni

Nicola Fratoianni ha ribadito con fermezza che la proposta di tassazione deve rimanere al centro del dibattito programmatico, citando come riferimento l'ipotesi Oxfam che fisserebbe la soglia di patrimonio imponibile a 5,4 milioni di euro. Tuttavia, il segretario di Sinistra Italiana ha ammesso che esiste un margine di trattativa, nonostante il Partito Democratico avesse inizialmente ipotizzato una soglia molto più alta, pari a 100 milioni di euro. Fratoianni ha inoltre difeso l'ipotesi di un prelievo fiscale sopra i due milioni di euro, rilanciata dall'Associazione Verdi e Sinistra, per garantire che la misura colpisca effettivamente le grandi ricchezze senza essere irrisoria.

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Dal canto suo, Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha confermato la disponibilità a discutere della misura con gli alleati, cercando una via di mezzo che possa accontentare le diverse anime della coalizione. La situazione è complicata dalle posizioni contrarie di Matteo Renzi e del suo partito, Italia Viva, che si sono opposti fermamente a questa tassa. Nel frattempo, Giuseppe Conte ha ribadito la scelta irreversibile del campo progressista, rivendicando al contempo l'autonomia del Movimento 5 Stelle sulle proposte specifiche da inserire nel programma governativo.

Divergenze interne al M5s e Italia Viva

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato un'ipotesi alternativa concentrata sulle rendite finanziarie, sostenendo che la tassazione diretta sui patrimoni potrebbe causare una fuga di capitali verso l'estero. Nicola Fratoianni ha contestato duramente questo argomento, osservando che le attività finanziarie rappresentano la componente più volatile del capitale e che, proprio per questo motivo, sono la destinazione privilegiata di chi cerca di evadere il fisco. Questa critica mette in discussione la logica di protezione del risparmio utilizzata dai sostenitori della posizione M5S.

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In contrasto con la linea del M5S, il vicepresidente del Movimento, Mario Turco, ha sottolineato la necessità di tassare le grandi ricchezze finanziarie, aumentando progressivamente l'attuale imposta dello 0,2% fino all'1%. Questa proposta mira a non colpire i piccoli risparmiatori, i conti correnti ordinari, i depositi bancari e i fondi previdenziali. Tuttavia, la divisione rimane netta tra chi vede la patrimoniale come una priorità morale e sociale e chi la considera un pericolo per la stabilità economica e la fiducia degli investitori.

Convergenza sul salario minimo e manovra

Al netto delle polemiche sulla patrimoniale, la coalizione è riuscita a raggiungere un accordo sul salario minimo, chiudendo un pacchetto di 18 emendamenti comuni alla manovra economica. Questo risultato è stato raggiunto martedì 17 novembre, durante una giornata di intense trattative che ha visto il campo largo consolidare alcune posizioni chiave. Il pacchetto include misure significative per la sanità, l'Opzione Donna, la rivalutazione delle pensioni e un fondo dedicato agli affitti, rappresentando una piattaforma comune per il confronto parlamentare sulle riforme strutturali.

Ulteriori interventi previsti dal pacchetto riguardano l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, il miglioramento del sistema educativo e la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia. Queste misure dimostrano una volontà di convergenza su temi sociali e di welfare, anche se il nodo delle coperture finanziarie resta aperto. Le fonti del M5S hanno segnalato una sospensione temporanea della partecipazione al tavolo sulla legge di bilancio, a causa delle divergenze su come finanziare gli emendamenti senza gravare esclusivamente sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche.

Prospettive future e rischi per l'alleanza

La tensione sul programma si è fatta sentire anche durante i contatti per la definizione delle coperture economiche. Il Partito Democratico, attraverso la capogruppo alla Camera Chiara Braga, ha confermato che il pacchetto include interventi legati agli extraprofitti del settore energetico. Chiara Braga ha dichiarato che i tavoli non si rompono, ma si discutono misure concrete per ricomporsi, smentendo le ricostruzioni di Italia Viva che avevano negato un lavoro efficace sul pacchetto unitario. Anche Fratoianni ha confermato che il confronto è proseguito nonostante le tensioni.

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Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha allargato il confronto includendo le politiche per il clima, chiedendo che nel negoziato trovino spazio sia il contributo di solidarietà sui grandi patrimoni sia le misure per la transizione ecologica. Bonelli ha avvertito che senza queste voci il dialogo sulle primarie sarebbe inutile, spostando la responsabilità di un eventuale successo della destra non sui progressisti, ma sulle loro incapacità di integrazione. La decisione finale spetta al Partito Democratico, che dovrà trovare una formulazione che tenga insieme la richiesta di Avs e la contrarietà sostanziale di Renzi, con Giuseppe Conte che mantiene una posizione di metodo distinta. La sintesi sembra tutt'altro che scontata, e il futuro dell'alleanza pende da un filo.