Fratoianni: giovani difendono Costituzione contro destra liberticida Meloni

Nicola Fratoianni difende le proteste giovanili e critica le leggi del governo Meloni, sostenendo che i manifestanti tutelano la Repubblica e la Costituzione del 1948 contro l'assalto della destra.

Le manifestazioni che vedono giovani e cittadini riuniti nelle piazze italiane da diversi mesi rappresentano un forte segnale di difesa della democrazia repubblicana. Nicola Fratoianni afferma che i manifestanti non intendono abbattere lo Stato, ma proteggere i valori, i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione del 1948. Questi giovani sventolano bandiere palestinesi come simbolo di lotta contro l'ingiustizia, rifiutando la narrazione distorta che cerca di associarli al terrorismo o alla violenza urbana.

Difesa della Repubblica contro la destra

Fratoianni sottolinea che i giovani formano la lettera L con le dita, in riferimento a Lula, non il segno della pistola, come erroneamente suggerito da una narrazione di parte destra. Le persone in piazza conoscono Israele attraverso la politica violenta di Benjamin Netanyahu, non attraverso la figura pacifica di Yitzhak Rabin. Rifiutano un Israele che tenta di trasformare la propria democrazia in uno Stato messianico, dimostrando una chiara opposizione alle ingiustizie globali.

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Le leggi liberticide del governo

Le nuove leggi approvate dal governo Meloni stanno mostrando un volto pericoloso della destra italiana, che assalta la sostanza stessa della Costituzione. Questa tendenza non è isolata, ma riscontrabile in tutto il mondo, dove la democrazia stessa è vista come un problema da parte di alcune correnti politiche. Dal 1945, il confronto avveniva tra idee diverse all'interno della democrazia, oggi invece si assiste a un attacco sistematico ai principi fondamentali.

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Sinistra e bene comune

L'Italia resiste grazie a questi movimenti, ma la sinistra deve dimostrare di essere tale cambiando le cose e non solo testimoniando valori. Deve riscoprire il valore del bene comune, creando un contesto condiviso che soddisfi l'individuo e la collettività. La somma di particolarismi non genera un progetto unitario, ma è necessario scommettere sulla costruzione di un percorso per tutti.

Giovani, Antonelli e futuro

Il testo cita anche il successo di Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1, il più giovane della storia. Viene lanciato un appello a non etichettare i giovani come tribù, ma a trattarli come genitori e non come giudici. Si invita il Paese a non far scappare i talenti come ha fatto la Ferrari, puntando su un approccio inclusivo e generazionale che valorizzi le nuove leve senza pregiudizi.