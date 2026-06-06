Fratoianni: 'La patrimoniale non può essere lasciata in soffitta, ne dobbiamo discutere'

Nicola Fratoianni, leader di Avs, ha ribadito la sua posizione sulla patrimoniale, chiedendo che se ne discuta. Il leader ha risposto alle dichiarazioni di Elly Schlein, che aveva escluso la proposta dal programma del campo largo. Le preoccupazioni del Pd sono la contrarietà dei 5 Stelle e la mancanza di una legge europea che regoli le eventuali misure degli Stati nazionali. Fratoianni ha sottolineato l'importanza di redistribuire la ricchezza per migliorare la sanità, ridurre le tasse e aumentare gli stipendi. Il centrosinistra punta sul salario minimo e sulla riduzione dell'orario di lavoro, con una proposta di legge che potrebbe diventare uno dei cavalli di battaglia della prossima campagna elettorale.

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Nicola Fratoianni insiste: la patrimoniale non può essere lasciata in soffitta. Almeno se ne dovrebbe discutere. Il leader di Avs replica a Elly Schlein dopo che nelle scorse ore la leader del Pd ha dichiarato che la proposta non è nel programma del campo largo.

Le preoccupazioni dei dem sono principalmente due: la prima è la contrarietà dei 5 Stelle (e non è certo un dettaglio); la seconda è la mancanza di una legge europea che faccia da cornice alle eventuali misure degli Stati nazionali. Senza regole comuni, ragionano a largo Nazareno, il rischio di una fuga dei grandi patrimoni all'estero è molto concreto. E l'Italia non può permetterselo. Fratoianni però non vuole far cadere l'argomento.

'Discutiamone', dice. 'A me fa impazzire che 79 persone abbiano più di 300 miliardi di patrimonio in Italia e su questo non pagano quasi nulla, mentre un lavoratore contribuisce fino all'ultimo centesimo. Basta. È ora di tassare i ricchi'.

Il leader di Avs precisa meglio la sua posizione a margine dell'assemblea di European Left Alliance in corso a Milano.

'Vorrei che ci concentrassimo sulla sostanza e lo dico a tutti: ho letto le dichiarazioni che ha fatto ieri Elly. Sì, il tema è che non è ancora stata definita come un punto del programma. È vero, ci sono altre leggi, altre proposte che sono già definite, firmate da tutte le forze politiche, sono largamente assunte come un punto programmatico dal salario minimo alla riduzione dell'orario di lavoro'. Ma ecco l'obiezione.

'Se il tema è che di questo non si deve discutere, allora non sono d'accordo, ma non credo che si tratti di questo'. 'In ogni caso lo verificheremo - dice Fratoianni -, perché redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale e soprattutto è una questione su cui esiste una solida maggioranza nel Paese.

Sono tutti d'accordo col fatto che sia giusto redistribuire e chiedere a chi ha enormi fortune di dare qualcosa in più, senza che questo gli costi nulla. Sono risorse che possono essere investite per migliorare la sanità, per ridurre le tasse a chi ne paga troppe, per aumentare gli stipendi. È una cosa di buon senso. Quindi noi continueremo a porre questa questione'.

Il programma del campo largo è comunque ancora tutto da scrivere. Se ne parlerà dopo l'estate. Il centrosinistra punta molto sul salario minimo, ma come ha ricordato il leader di Avs tra le proposte condivise c'è anche quella sulla riduzione dell'orario di lavoro. Sul tema le forze di opposizione hanno già trovato una quadra presentando, nei mesi scorsi, una proposta di legge firmata dallo stesso Fratoianni, ma sottoscritta anche dagli altri leader della coalizione, incluso Giuseppe Conte.

Il testo, intitolato 'Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro' e composto da sette articoli, i partiti di centrosinistra puntano a incentivare l'adozione di contratti collettivi per ridurre l'orario di lavoro a 32 ore settimanali (invece di 40), a parità di salario, 'anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali'. Si tratterebbe di una sperimentazione triennale affidata alla contrattazione.

Al datore di lavoro verrebbe concesso per 3 anni l'esonero del 30% dal versamento dei contributi previdenziali. Ora la proposta di legge potrebbe diventare uno dei cavalli di battaglia della prossima campagna elettorale





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