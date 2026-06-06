Il team principal del Cavallino non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale.

Ferrari , Fred Vasseur non sarà al Gp di Montecarlo: "In ospedale per accertamenti". Come sta il team principal del Cavallino " Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi.

A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista", si legge nella nota. Non è chiaro quali siano le cause degli eventuali problemi di salute di Vasseur.

La nota del team non chiarisce le cause dei problemi di salute di Fred Vasseur. Il team ha rilasciato una nota per portare le sue scuse e per augurarsi una pronta ripresa del team principal. Il team non fornirà ulteriori informazioni di carattere medico, almeno per ora. Nonostante il problema di salute del team principal, il team sta lavorando per preparare il betterano per la prossima gara.

Migliorare il percorso fuori e dentro la pista, rispetto ai precedenti eventi. Fred Vasseur non sarà presente in circuito, ma il team sta seguendo la situazione e spera di vedergli presto





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