Fregata russa spara colpi di avvertimento contro yacht civile nel Canale della Manica

Un yacht britannico segnala che una fregata russa ha esploso colpi di avvertimento a circa 457 metri di distanza, a sud dell'Isola di Wight, fuori dalle acque territoriali del Regno Unito. L'incidente, monitorato dalla Royal Navy, non ha causato feriti e viene considerato isolato rispetto al recente abbordaggio di una petroliera della flotta ombra russa. Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine.

Martedì i marinai a bordo di una fregata russa hanno esploso colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato, nel Canale della Manica, vicino all'Isola di Wight.

Un fonte informata sull'incidente ha dichiarato che l'episodio, avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola, fuori dalle acque territoriali britanniche, ha visto la fregata russa Admiral Grigorovich sotto il monitoraggio di una nave della Royal Navy. L'yacht, registrato nel Regno Unito, ha riferito che i colpi sono stati sparati da una distanza di circa 457 metri. Non si segnalano feriti. Il Ministero della Difesa britannico ha confermato di indagare sul caso.

L'incidente sembra non essere collegato all'operazione di domenica in cui commando britannici hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa soggetta a sanzioni, un'azione volta a bloccare i finanziamenti petroliferi alla guerra in Ucraina. La fonte ha definito l'evento di martedì come isolato. L'ambasciata russa non ha commentato. Questi avvenimenti si inseriscono in un contesto di crescente tensione nel Canale della Manica, dove le attività navali militari e di contrasto alle flotte ombra sono in aumento.

Le autorità britanniche sono particolarmente attente a monitorare le acque internazionali per prevenire violazioni delle sanzioni e garantire la sicurezza della navigazione civile. La vicenda solleva interrogativi sulle regole di ingaggio e sulle procedure di sicurezza in zone ad alto traffico marittimo, nonché sul rispetto delle convenzioni internazionali da parte delle unità militari. Le indagini del MOD potrebbero chiarire le dinamiche esatte e le eventuali responsabilità.

L'evento potrebbe avere implicazioni diplomatiche, considerando le relazioni già tese tra Londra e Mosca a causa della guerra in Ucraina. La vicenda mette in luce anche i rischi per i civili che operano in aree dove sono presenti forze navali straniere. La Royal Navy ha continuato a sorvegliare la fregata russa dopo l'incidente, assicurando che non ci fossero ulteriori pericoli. Gli esperti di sicurezza marittima notano che episodi simili, sebbene rari, possono degenerare rapidamente in crisi internazionali.

Il governo britannico potrebbe aumentare le proprie attività di pattugliamento nelle acque del Canale per dissuadere future azioni pericolose. Parallelamente, l'UE e il Regno Unito stanno rafforzando le misure per colpire le flotte ombra russe che aggirano le sanzioni. L'incidente avviene pochi giorni dopo il blitz contro la petroliera, segno di una campagna più ampia di contrasto alle operazioni navali russe sospette.

La Marina russa, che ha recentemente intensificato le sue operazioni nel Nord Atlantico e nel Mediterraneo, giustifica spesso le sue azioni come misure di sicurezza. Tuttavia, il diritto internazionale marittimo vieta l'uso di armi contro civili se non in caso di minaccia imminente. Se la fregata russa ha sparato colpi di avvertimento senza che lo yacht rappresentasse una reale minaccia, potrebbe configurarsi una violazione.

Le autorità britanniche dovranno determinare se l'yacht si era avvicinato troppo per errore o per un'azione deliberata. La distanza di 500 iarde è considerata vicina per una nave da guerra in navigazione. La fonte ha escluso legami con l'operazione di domenica, ma gli analisti non escludono che la Russia stia testando le risposte occidentali nel Canale. Il Canale della Manica è una via di navigazione strategicamente vitale per il commercio mondiale e per le operazioni militari NATO.

Qualsiasi incidente può avere ripercussioni immediate sui prezzi del petrolio e sulla sicurezza delle rotte marittime. La vicenda è stata riportata da Reuters con la collaborazione di William James e Muvija M, e modificata da Michael Holden e Gareth Jones





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