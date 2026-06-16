Fregata russa spara colpi di avvertimento contro yacht britannico nella Manica, nuove tensioni sulla flotta ombra

La fregata russa Admiral Grigorovich ha esploso colpi di avvertimento a meno di 500 metri da uno yacht britannico a sud dell'Isola di Wight. L'incidente, avvenuto poche miglia dalle coste inglesi, è assay da un'indagine del Ministero della Difesa del Regno Unito. L'evento si inserisce nel contesto della lotta alla flotta ombra russa, pochi giorni dopo il sequestro di una petroliera collegata a Mosca. Le autorità britanniche stanno intensificando i controlli ma devono fare i conti con limitazioni operative e logistiche.

L'episodio che ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich e uno yacht britannico nella Manica ha sollevato nuove tensioni nel già complesso scenario delle operazioni marittime legate alle sanzioni contro la Russia.

Secondo quanto riportato dai media britannici e confermato dal Guardian, l'incidente è avvenuto questa mattina a meno di 500 metri da un'imbarcazione da diporto britannica che si trovava a circa 20 miglia a sud dell'Isola di Wight. La fregata russa, appartenente alla flotta del Mar Nero, avrebbe esploso colpi di avvertimento per allontanare lo yacht che si era avvicinato. Non sono stati segnalati feriti né danni materiali, e lo yacht ha potuto proseguire la navigazione.

La Royal Navy ha immediatamente inviato l'unità HMS Tyne sul posto per raccogliere informazioni e verificare lo stato dell'equipaggio, dimostrando una pronta reazione alle segnalazioni. Il Ministero della Difesa britannico ha aperto un'indagine per accertare i dettagli dell'accaduto, comprese le dinamiche che hanno portato all'uso delle armi da fuoco in una zona di intenso traffico marittimo commerciale e turistico.

Questo episodio arriva a pochi giorni di distanza dal sequestro, da parte delle autorità britanniche, di una petroliera collegata alla Russia al largo proprio dell'Isola di Wight. Si tratta del primo caso in cui il Regno Unito ha guidato personalmente il sequestro di una nave soggetta a sanzioni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, segnando un inasprimento significativo della campagna di enforcement delle misure restrittive.

La decisione è stata annunciata dal premier Keir Starmer nel mese di marzo, quando ha conferito alle forze speciali britanniche il potere di catturare le navi che trasportano illegalmente petrolio russo, definendo la flotta ombra di Mosca un obiettivo da colpire con sempre maggiore determinazione. L'incidente odierno suggerisce che le navi da guerra russe siano ora dispiegate nella Manica non solo per operazioni di intelligence o deterrenza, ma anche per proteggere attivamente i traffici illeciti, sfidando direttamente la sovranità delle acque britanniche.

La Admiral Grigorovich, fregata da 3.620 tonnellate equipaggiata con missili antinave, da crociera e superficie-aria, è una unità capace di proiezione di potenza in ambito regionale. Già nel settembre 2025 le era stato vietato l'ingresso nelle acque territoriali britanniche con l'accusa di aver tentato di destabilizzare l'Ucraina esportando petrolio russo per finanziare l'invasione. Il suo attuale posizionamento nella Manica rappresenta quindi una provocazione deliberata.

Il contesto più ampio vede gli Stati Uniti aver abbordato per primi, a gennaio, una petroliera soggetta a sanzioni russe, innescando una serie di azioni coordinate tra gli alleati occidentali. La Marina francese ha intercettato diverse unità nel Mediterraneo, mentre decine di altre navi della cosiddetta flotta ombra hanno attraversato la Manica dopo le minacce di Starmer.

Gli analisti stimano che oltre 300 imbarcazioni affiliate al regime di Putin abbiano transitato nelle acque territoriali britanniche da gennaio, sfruttando le complesse strategie di mascheramento delle proprietà e delle rotte. Tuttavia, il sequestro di tutte queste navi si rivela un'obiettivo praticamente irrealizzabile per il Regno Unito. Le risorse necessarie sarebbero enormi: occorrerebbero non solo i Royal Marines, ma anche unità d'élite come il Special Boat Service per effettuare gli abbordaggi.

Inoltre, una volta catturate, le navi necessiterebbero di ormeggi sicuri in porti attrezzati per accogliere unità di grandi dimensioni, un numero di posti limitato nel territorio britannico. Questa disparità tra l'ampiezza del fenomeno e le capacità operative crea un grave vulnus nell'efficacia della campagna di sanzioni, permettendo a Mosca di continuare a finanziare il suo sforzo bellico attraverso esportazioni clandestine di idrocarburi.

L'episodio della Admiral Grigorovich, quindi, non è solo un'allarmante escalation militare in acque internazionali a ridosso della Gran Bretagna, ma anche un indicator della sfida strutturale che i governi occidentali devono affrontare per rendere concreti gli strumenti di pressione economica. La produzione di una risposta coerente, che coniughi deterrenza navale, intelligence marittima e capacità logistica, diventa therefore una priorità assoluta per la sicurezza nazionale britannica e per l'unità della coalizione che sostiene l'Ucraina





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