French passenger shows symptoms during repatriation flight from hantavirus-hit cruise ship MV Hondius

One of the five French passengers who were on a cruise ship hit by a hantavirus outbreak displayed symptoms during a repatriation flight on Sunday.

A plane carrying passengers from the cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak , arrives at Le Bourget Airport, near Paris, France, on May 10, 2026.

One of five French passengers who were on a cruise ship hit by a hantavirus outbreak showed symptoms during a repatriation flight on Sunday, French Prime Minister Sebastien Lecornu said on X. (Un aereo che trasporta i passeggeri dalla nave da crociera MV Hondius, colpita da una infestazione da hantavirus, arriva all’aeroporto di Le Bourget, vicino a Parigi, Francia, il 10 maggio 2026. Uno dei cinque passeggeri francesi che si trovavano su una nave da crociera colpita da un’epidemia di hantavirus ha mostrato sintomi durante un volo di rimpatrio domenica, ha detto il primo ministro francese Sebastien Lecornu su X.





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