French Telecom Merger: A New Era of Consolidation in Europe?

The proposed merger of Sfr, Bouygues Telecom, Iliad-Free, and Orange in France is a significant step towards consolidation in the telecommunications sector. It would reduce the number of large operators from four to three, potentially leading to a more competitive and financially stable market. The deal, valued at €20.35 billion, includes a potential bonus of up to €650 million at the closing in 2027. The operation is backed by job guarantees until 2029 and involves Bouygues taking a 42% stake, Iliad a 31% stake, and Orange a 27% stake. The merger aims to create a more efficient and competitive market, with the potential to serve as an example for other European countries.

Ventidue miliardi di euro per ridisegnare i confini delle telecomunicazioni francesi, dando un esempio all'intera Europa, e cancellare la legge non scritta della concorrenza a tutti i costi.

Il rischio, infatti, non è solo per le banche, ma anche per le tlc e la Francia lo sa bene. Lo spacchettamento di Sfr da parte di Bouygues Telecom, Iliad-Free e Orange è l'esempio perfetto. Bouygues rileverà il business B2b e circa 6,4 milioni di clienti consumer; Free acquisirà i 6 milioni di clienti Red e quasi 2 milioni di utenti consumer e Orange incorporerà circa 4,9 milioni di clienti.

Le tre società si divideranno inoltre le frequenze oggi gestite da Sfr. Parliamo di un'attività il cui fatturato dovrebbe raggiungere gli 8 miliardi di euro nel 2025. L'affare da 20,35 miliardi di euro a cui si aggiunge un possibile conguaglio fino a 650 milioni al closing nel 2027, riporta la Francia a tre soli operatori. Un'operazione blindata da garanzie occupazionali fino al 2029 e che vede Bouygues sostenere il 42% del prezzo, Iliad il 31% e Orange il 27 percento.

Ovviamente non ci sono ancora certezze, non è ancora arrivato il via libera europeo, ma il ministro dell'Economia francese, Roland Lescure, ha già benedetto l'accordo definendolo «un passo importante e decisivo» per la ristrutturazione del comparto. Fino a pochi anni fa, un'operazione del genere sarebbe stata impensabile. Sotto la passata gestione di Margrethe Vestager alla Commissione europea per la concorrenza, la tutela del consumatore e la spinta competitiva a ogni costo erano i pilastri insindacabili.

Oggi la lente di Bruxelles è cambiata: di fronte alla stagnazione dei mercati continentali e allo strapotere dei colossi statunitensi e cinesi, il consolidamento nazionale non è più un tabù, ma una strada che la nuova commissaria Teresa Ribera (in foto) ha mostrato di guardare con maggiore apertura. Se dall'Europa arriverà il via libera al rischio francese delle tlc, il precedente potrebbe diventare un esempio, ma anche una spinta, per l'Italia.

Il nostro mercato è, storicamente, uno dei più frammentati e l'ingresso dirompente delle tariffe low-cost ha scatenato, negli ultimi anni, una guerra che ha prosciugato i margini di tutti i player, costretti ad abbassare listini, nonostante investimenti miliardari per il 5G e per la fibra. Il processo di consolidamento in Italia non è una novità assoluta, è già stato avviato con le nozze - ufficializzate a gennaio - tra Vodafone e Fastweb, ma lo spazio d'azione è ancora ampio.

Si potrebbe forse tornare a parlare di una fusione tra Iliad e Tim, le cui trattative sono state interrotte lo scorso agosto, o, perché no, una possibile integrazione tra Iliad e WindTre. Ridurre il numero di grandi operatori da quattro a tre restituirebbe respiro finanziario al settore: meno pressione sui prezzi e maggiore capacità di spesa in innovazione





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telecommunications Consolidation Europe France Italy Market Fragmentation Tariff Wars Innovation Competition Consolidation In Italy Fusions And Acquisitions Job Guarantees European Commission Margrethe Vestager Teresa Ribera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telechirurgia robotica, medico opera a Roma ma il paziente è a PechinoSi è conclusa a Roma la XXII edizione del Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI (Cilr 2026), ideato e promosso dal professor Vito Pansadoro, il congresso internazionale di riferimento per la chirurgia mini-invasiva, la robotica e l'intelligenza artifici...

Read more »

Archivio Tiscali News a rischio: 26 anni di notizie potrebbero scomparireDopo la vendita di alcuni settori da parte di Tessellis, l'archivio di Tiscali News, che racchiude oltre 26 anni di notizie, non è più accessibile tramite motori di ricerca. Un'iniziativa tenta di salvaguardare il patrimonio informativo della testata nata nel 2000 come sezione del portale Tiscali, diventata giornale registrato nel 2004, in un'epoca in cui i provider fornivano l'accesso principale a Internet. L'azienda Telecom Tiscali, fondata nel 1998, ha poi subito fusioni sino a diventare parte di Tessellis nel 2022.

Read more »

Memorandum per acquisire SFR: la Francia ridisegna il mercato delle telecomunicazioniBouygues Telecom, Iliad e Orange hanno firmato un memorandum con Altice France per acquisire SFR in un'operazione da 20,35 miliardi di euro. Il mercato mobile francese potrebbe passare da quattro a tre operatori, con implicazioni per gli investimenti e la competizione in Europa.

Read more »

Maxi riassetto nelle telecomunicazioni francesi: Sfr spartita tra Bouygues, Iliad e OrangeAffare da oltre 20 miliardi ora al vaglio delle Antitrust: gli operatori transalpini scenderebbero a tre

Read more »