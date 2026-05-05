Freni resta in silenzio sulla nomina alla Consob e sull'inchiesta Mps-Mediobanca

Il sottosegretario Freni evita commenti sulla sua possibile nomina a presidente della Consob e sull'inchiesta che lo vede coinvolto marginalmente, mantenendo un atteggiamento di attesa e prudenza. La sua nomina resta in stallo per mancanza di un accordo nella maggioranza.

Federico Freni , sottosegretario al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo corso di perfezionamento della Luiss School of Law a Milano, in un momento cruciale per il suo percorso politico-istituzionale.

La sua potenziale nomina alla guida della Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa, è attualmente in una fase di stallo, principalmente di natura politica. Freni, noto esponente della Lega, è da mesi considerato il successore naturale di Paolo Savona, ma non rilascia dichiarazioni né esprime opinioni personali sulla questione.

La sua posizione è particolarmente delicata alla luce delle recenti rivelazioni pubblicate dal Corriere della Sera, secondo cui la Procura di Milano, nell'ambito delle indagini sulla scalata del Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca, ha richiesto l'autorizzazione parlamentare per l'accesso alle chat dell'ex direttore generale del Tesoro, Marcello Sala. Tra i possibili interlocutori di Sala figurano anche il sottosegretario Freni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice Maurizio Leo.

Questa richiesta di accesso alle comunicazioni private aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione, sollevando interrogativi sulla sua possibile esposizione in relazione all'inchiesta. Formalmente, la strada verso la Consob rimane aperta, ma la nomina richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri e un accordo unanime all'interno della maggioranza governativa.

Tuttavia, al momento, tale accordo non esiste. Non si tratta di un veto esplicito, ma piuttosto di una cautela diffusa, in particolare da parte di Forza Italia, che su posizioni chiave come quella di presidente della Consob preferisce profili considerati più tecnici e meno politicizzati. La priorità è individuare figure percepite come neutrali e in grado di garantire la massima trasparenza e indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza un sostegno convinto da parte di tutti gli alleati di governo, la nomina di Freni non potrà essere sbloccata. Questa situazione evidenzia le dinamiche complesse che caratterizzano la politica italiana, dove le decisioni strategiche spesso dipendono da equilibri precari e compromessi tra le diverse forze politiche. La necessità di mantenere la coesione della maggioranza e di evitare frizioni interne rende il processo decisionale particolarmente lento e articolato.

Di fronte a questo scenario incerto, Freni adotta una strategia di silenzio, limitandosi a sorridere ai giornalisti presenti all'evento milanese. Evita accuratamente di commentare sia la sua possibile nomina alla Consob sia l'inchiesta in corso, dimostrando una notevole disciplina e capacità di gestione della comunicazione. Questa linea di condotta mira a non alimentare ulteriori tensioni e a non fornire elementi che potrebbero essere utilizzati contro di lui.

Allo stesso tempo, riflette la consapevolezza che la partita è ancora aperta e che il suo futuro istituzionale è tutt'altro che definito. La sua scelta di non esprimersi pubblicamente suggerisce che sta attendendo sviluppi più concreti e che preferisce evitare di prendere posizioni che potrebbero compromettere le sue possibilità di ottenere l'incarico. La situazione richiede pazienza e prudenza, e Freni sembra intenzionato a seguire questa strategia, confidando in una svolta positiva nei prossimi giorni o settimane.

La sua capacità di mantenere la calma e di evitare polemiche potrebbe rivelarsi un fattore determinante per il successo della sua candidatura. La Consob rappresenta un ruolo di grande responsabilità e prestigio, e la sua nomina sarebbe un riconoscimento importante per la Lega e per il sottosegretario Freni





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