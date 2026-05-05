Frequenza cardiaca a riposo: il rischio di ictus aumenta sia con battiti troppo alti che troppo bassi

Uno studio dell'Imperial College London rivela che sia la tachicardia che la bradicardia possono aumentare il rischio di ictus cerebrale. La frequenza cardiaca ideale a riposo è compresa tra 60 e 69 battiti al minuto, mentre valori superiori a 90 o inferiori a 50 incrementano rispettivamente del 45% e del 25% il rischio di ictus. Gli esperti sottolineano l'importanza del monitoraggio regolare della frequenza cardiaca per prevenire complicazioni cardiovascolari.

Prendete il polso e abituatevi a misurare i battiti a riposo. In questo modo potreste individuare eventuali anomalie nella frequenza cardiaca , un parametro spesso sottovalutato ma fondamentale per la salute del cuore.

Se la frequenza supera i 90-100 battiti al minuto, è necessario consultare un medico, poiché potrebbe indicare una fibrillazione atriale, la più comune aritmia cardiaca, che aumenta il rischio di ictus cerebrale fino a cinque volte. Tuttavia, una scoperta recente ha rivelato che anche una frequenza troppo bassa, inferiore ai 50 battiti al minuto (bradicardia), può rappresentare un fattore di rischio per l'ictus.

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell'Imperial College London, presentato alla European Stroke Organisation Conference 2026 a Maastricht, una frequenza cardiaca troppo elevata o troppo bassa può aumentare significativamente il rischio di ictus. Lo studio ha analizzato i dati di 460.000 persone per un periodo medio di 14 anni, escludendo coloro con fibrillazione atriale, per evitare interferenze con i risultati.

I risultati hanno dimostrato che una frequenza ideale, compresa tra 60 e 69 battiti al minuto, è associata al minor rischio di ictus. Al contrario, una frequenza superiore ai 90 battiti al minuto aumenta il rischio del 45%, mentre una frequenza inferiore ai 50 battiti al minuto lo incrementa del 25%. Alastair Webb, uno degli autori dello studio, ha sottolineato l'importanza della frequenza cardiaca a riposo come indicatore semplice e accessibile del rischio cardiovascolare.

Secondo Webb, frequenze anomale dovrebbero essere un segnale di allarme per i medici, che dovrebbero valutare più attentamente il profilo di rischio del paziente. Leonardo De Luca, Direttore della Cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia e vicepresidente della Fondazione per il Tuo Cuore - ANMCO, ha ribadito l'importanza di educare la popolazione al monitoraggio regolare della frequenza cardiaca. Oggi, grazie a dispositivi indossabili come smartwatch o fitness tracker, è possibile misurare i battiti in modo semplice e immediato.

De Luca consiglia di iniziare il monitoraggio già in età adulta, preferibilmente tra i 30 e i 40 anni, e di renderlo sistematico dopo i 50 anni o in presenza di fattori di rischio come ipertensione, sovrappeso o ipercolesterolemia. In caso di bradicardia, è importante non allarmarsi ma nemmeno ignorare il problema. Una frequenza bassa può essere fisiologica, ad esempio negli sportivi, ma potrebbe anche indicare disturbi del sistema di conduzione cardiaco o effetti farmacologici.

Il consiglio è di rivolgersi al medico per una valutazione approfondita, che potrebbe includere elettrocardiogramma, monitoraggio Holter e altre indagini se necessario





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