Friedman critica D'Urso: "Vorrei indietro Selvaggia Lucarelli"

Alan Friedman ha espresso sostegno a Selvaggia Lucarelli e critiche a Barbara d'Urso durante la trasmissione di Mara Venier, scatenando un acceso dibattito.

Alan Friedman, volto noto del panorama televisivo e concorrente della scorsa edizione del talent show Ballando, ha acceso un acceso dibattito durante la sua recente apparizione come ospite nella trasmissione condotta da Mara Venier. L'intervento dell'ospite ha preso una piega inaspettata quando ha commentato le dinamiche recenti dello show, esprimendo apertamente il suo desiderio di rivedere Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice, al quale ha preferito la presenza di Barbara d'Urso.

L'intervento shock di Friedman

La dichiarazione di Friedman è arrivata subito dopo la messa in onda di una clip che ricostruiva le discussioni avviste il giorno precedente tra Barbara d'Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. L'obiettivo era analizzare l'accaduto in diretta, ma le parole dell'ospite hanno spostato immediatamente il focus sulla figura della nuova giudica dello show del sabato sera.

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L'aria in studio si è fatta densa per qualche istante, segnata da un evidente imbarazzo tra i presenti. Mara Venier, ripresa dall'inquadratura con lo sguardo rivolto al proprio telefonino, ha accennato un sorriso di complicità prima di chiedere all'ospite di approfondire e argomentare meglio la sua posizione, trasformando un commento occasionale in un vero e proprio punto di discussione televisiva.

Paragoni e critiche al ruolo di D'Urso

Friedman ha chiarito con tono garbato ma fermo la sua preferenza, affermando di non voler essere cattivo ma di esprimere una sensazione personale. Ha dichiarato esplicitamente che ogni volta che osserva le performance di Barbara d'Urso gli viene voglia di avere nuovamente Selvaggia Lucarelli nel cast, sottolineando una differenza di approccio professionale e di temperamento.

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Ha poi aggiunto una riflessione critica sul carattere dei due personaggi televisivi, definendo Lucarelli una figura che attacca tutti per professione e che lo prendeva in giro, descrivendo invece d'Urso come un fraintendimento con se stessa. Ha concluso la sua analisi speculando sulla opportunità che il programma rappresenti realmente il contesto ideale per la nuova giudica, suggerendo un potenziale disallineamento tra le due professionalità.

Risposte e sostenitori in studio

La posizione di Friedman ha trovato un primo immediato sostegno da parte di Anna Pettinelli, intervenuta per confermare la sua interpretazione della situazione. Pettinelli ha affermato che Barbara si è portata dietro una serie di trascorsi passati che influiscono sul suo stato d'animo attuale, notando una mancanza di serenità che emerge chiaramente nelle sue apparizioni recenti in studio.

Anche Enzo Miccio ha raccolto la batosta, esprimendo un giudizio simile riguardo alla performance della conduttrice e giudica. Il stilista ha dichiarato di provare la stessa sensazione di non vedere d'Urso dare il meglio di sé in questo momento, creando un fronte comune di critiche che metteva in difficoltà la posizione della nuova protagonista dello show.

Tuttavia, la difesa di Barbara d'Urso non è rimasta senza voci. Rossella Erra, nota come la tribuna del popolo dello show, è intervenuta per contrastare le accuse, affermando categoricamente che la d'Urso non ha sostituito nessuno nel ruolo e assicurando la sua assoluta serenità nell'espletamento delle sue funzioni di giudica nel programma televisivo.

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La posizione di Mara Venier e il contesto sociale

Mara Venier ha contribuito a chiudere la questione con una presa di posizione conciliante ma rassicurante verso Barbara d'Urso. La conduttrice ha fatto intendere di aver trovato la collega in uno stato di pace, un'osservazione che ha rinforzato dopo averla intervistata di recente nella trasmissione Domenica in, dove ha avuto modo di notare direttamente la sua tranquillità e stabilità emotiva.

L'argomento si è concluso senza ulteriori citazioni dirette di Selvaggia Lucarelli, sebbene la sua figura rimanga costantemente sul tavolo del dibattito pubblico. Nelle primepuntate senza la sua presenza, i social media hanno infatti continuato a ricordare la sua figura, sia con giudizi positivi che negativi, evidenziando il peso che ha ricoperto per anni nel ruolo che oggi è occupato da Barbara d'Urso.