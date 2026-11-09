Friedrich Merz condanna l'antisemitismo in Germania: 'Momento della verità per il Mai Più'

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Monaco, denuncia l'ondata di antisemitismo e le misure di sicurezza nelle sinagoghe, definendo il 9 novembre 2026 un momento cruciale per la memoria storica.

Il Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz ha posto la Germania davanti a una decisione storica cruciale durante la commemorazione del ventesimo anniversario della sinagoga Ohel Jakob a Monaco di Baviera, tenutosi il 9 novembre 2026. In presenza del Primo Ministro bavarese Markus Soeder e della Presidentessa della Comunità Religiosa Israelita di Monaco e Alta Baviera Charlotte Knobloch, il capo del governo ha denunciato con fermezza la crescente ondata di antisemitismo che ha colpito il Paese. La cerimonia, che ha coinciso con l'anniversario della Notte dei Cristalli del 1938, è stata segnata da un forte messaggio di unità contro l'intolleranza e la violenza, sottolineando l'urgente necessità di proteggere le istituzioni ebraiche.

La denuncia di Merz sulle misure di sicurezza

Il Cancelliere Friedrich Merz ha descritto come una vista raccapricciante la necessità per asili e sinagoghe di essere protetti da vetri antiproiettile e dalla presenza costante di polizia armata in tutta la Germania. Secondo il suo governo, questa condizione è la prova tangibile che il Paese sta affrontando una sfida senza precedenti nella tutela della propria comunità ebraica. Le parole pronunciate da Merz non hanno lasciato spazio a interpretazioni, evidenziando come la sicurezza fisica dei cittadini ebrei sia oggi al centro del dibattito politico nazionale e internazionale.

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Il contesto storico della Notte dei Cristalli

L'evento si è tenuto nel cuore della commemorazione del pogrom della Notte dei Cristalli, noto anche come "Notte dei Vetri Rotti", che iniziò la notte tra il 9 e il 10 novembre 1938. Questo evento storico segnò l'inizio di una serie di atrocità che avrebbero portato all'Olocausto nazista, causando la morte di oltre sei milioni di ebrei europei. Durante il suo discorso, il Cancelliere Friedrich Merz ha ricordato che quella notte fu solo l'anticipazione di un genocidio che ha segnato indelebilmente la coscienza mondiale, rendendo la memoria di quell'evento ancora più vitale ai giorni nostri.

L'antisemitismo come minaccia onnipresente

Merz ha dichiarato che l'antisemitismo è diventato onnipresente, manifestandosi non solo nelle strade e nelle città della Germania, ma anche nei paesi vicini europei e in tutto il mondo. Le manifestazioni di odio si trovano ora nei parlamenti, nei circoli sociali e nelle scuole, rendendo il contesto sociale sempre più teso. Il Cancelliere ha sottolineato che questa diffusione capillare del fenomeno richiede una risposta immediata e coordinata da parte di tutte le istituzioni democratiche del Paese.

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Dati statistici e il legame con il conflitto a Gaza

I dati più recenti riportati dal gruppo di monitoraggio RIAS confermano un aumento drammatico degli incidenti antisemiti, con 8.725 casi segnalati lo scorso anno. Questo numero rappresenta più di tre volte il totale registrato nel 2022, corrispondente a una media di circa 24 episodi al giorno. L'impennata delle aggressioni è avvenuta parallelamente all'inizio della guerra di Gaza nel 2023, un conflitto che ha visto le autorità palestinesi riportare la morte di oltre 74.000 persone nell'offensiva israeliana, lanciata dopo gli attacchi di Hamas che uccisero circa 1.200 persone il 7 ottobre 2023.

Impegni governativi e prospettive future

Il Governo tedesco ha ribadito la propria volontà di utilizzare tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza della vita degli ebrei, sia in Germania sia all'estero. Friedrich Merz ha riaffermato il sostegno di lunga data della Germania a Israele, definendolo parte integrante della responsabilità storica del Paese. Il discorso ha incluso anche l'annuncio della nomina di Ilse Aigner, parlamento bavarese, come candidata conservatrice alla prima carica femminile di Stato federale, sottolineando che l'insicurezza percepita dalla comunità ebraica è un'infamia per la nazione.