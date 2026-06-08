Frode fiscale sui bonus edilizi: controlli a tappeto su 9 crediti su 10

Accordo triennale tra Agenzia delle Entrate e MEF per intensificare i controlli sui crediti fiscali dei bonus edilizi. Già bloccati 4,1 miliardi di euro. Il piano prevede tre fasi di verifica e coprirà il 90% dei crediti.

Il Ministero dell' Economia e l'Agenzia delle Entrate hanno siglato una convenzione triennale (2026-2028) per intensificare i controlli sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi . L'accordo prevede un'analisi approfondita di quasi la totalità dei crediti ceduti, con l'obiettivo di prevenire e bloccare le frodi fiscali.

Nei primi tre mesi del 2026, i controlli hanno già portato al blocco di 4,1 miliardi di euro di crediti, pari al 33% del totale maturato per le spese del 2025. Il valore complessivo delle detrazioni per i lavori conclusi ha raggiunto i 132 miliardi di euro, quadruplicando le stime iniziali.

La nuova strategia si basa su tre fasi di verifica: un controllo iniziale di coerenza interna e completezza dei dati, seguito da verifiche preventive entro cinque giorni utilizzando indicatori di rischio predefiniti, e infine una sospensione di un mese per le comunicazioni anomale, che vengono poi sottoposte a un esame dettagliato. Questo procedimento coprirà il 90% del valore totale dei crediti ceduti fino al 2028. Il piano straordinario di verifiche ha evidenziato un numero elevato di frodi e illeciti.

Secondo i dati diffusi, la percentuale di crediti scartati nei controlli precedenti era di circa il 3%, ma con l'intensificazione delle analisi, si prevede di intercettare un numero maggiore di irregolarità. Le operazioni si concentrano in particolare sui bonus edilizi come il Superbonus, che al 2025 era al 65%. I controlli preventive si basano su un'identikit di pericolosità, che tiene conto delle potenziali frodi collegate alle comunicazioni di cessioni del credito o sconto in fattura.

L'obiettivo è ridurre il peso delle detrazioni a carico dello Stato, che ha già superato i 174 miliardi di euro, ben oltre le previsioni iniziali. Parallelamente, è previsto l'invio di migliaia di lettere di compliance per regolarizzare gli immobili dove i lavori di ristrutturazione hanno comportato un aumento di valore, ma che non sono stati aggiornati al catasto. Queste comunicazioni rappresentano un invito alla regolarizzazione spontanea, per evitare accertamenti più pesanti.

Il monitoraggio delle variazioni catastali sarà intensificato nel triennio, con l'obiettivo di recuperare gettito fiscale e garantire la corretta applicazione delle agevolazioni. Le misure di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale riguardano anche altri bonus edilizi, e l'amministrazione finanziaria ha ribadito l'impegno a tenere alta l'attenzione su chi ha sfruttato impropriamente le agevolazioni. Il sistema a tre fasi consentirà di analizzare in modo sistematico e approfondito quasi tutti i crediti, riducendo le possibilità di frode e garantendo una maggiore equità fiscale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bonus Edilizi Frode Fiscale Controlli Fiscali Agenzia Delle Entrate Crediti D'imposta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Campagna fiscale 2026: scadenze e modalità di presentazioneL'Agenzia delle Entrate ha definito il calendario delle principali scadenze relative ai redditi percepiti nel 2025. La stagione dichiarativa si è aperta il 30 aprile 2026 con la messa a disposizione del modello 730 precompilato e del modello Redditi precompilato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Read more »

Corrado Sassu: dal lavoro da venditore di sim a leader di una grande agenzia immobiliareCorrado Sassu racconta il suo percorso nel mondo immobiliare, iniziando come venditore di sim per una compagnia telefonica e poi diventando leader di una grande agenzia immobiliare. Ha fondato la Corrado Group, una realtà immobiliare che conta oggi 30 persone tra collaboratori e dipendenti.

Read more »

Mini pacchi, l’Agenzia delle Dogane alza la guardia: i controlli peseranno sugli incentiviI controlli sulle «dichiarazioni di modico valore nel settore e-commerce» balzano a 47mila unità nel 2026, per salire a 47.500 nel 2027 e a 48mila nel 2028

Read more »

Agenzia delle Entrate: dal 2026 addebito diretto in conto corrente per le tasse e delega unica agli intermediariIl piano strategico dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028 prevede l'introduzione del pagamento tramite addebito diretto in conto corrente per numerose imposte e la possibilità di delegare gli intermediari con un unico modello. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti, incentivare l'adempimento spontaneo e ridurre il tax gap attraverso servizi digitali sempre più personalizzati e customer oriented.

Read more »