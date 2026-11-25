Le truffe ai danni degli over 60 raggiungono cifre record nel 2025. Analisi dei dati FBI e FTC sui 119,5 miliardi perduti e sui meccanismi neurobiologici.

Le frodi ai danni delle persone di età superiore ai sessant'anni stanno raggiungendo livelli allarmanti a livello globale, con perdite economiche che toccano cifre senza precedenti nel 2025. Secondo i dati più recenti, le vittime anziane non subiscono solo danni economici, ma affrontano un complesso intreccio di vulnerabilità neurobiologiche, isolamento sociale e manipolazione emotiva sistematica orchestrata dai criminali.

Crescita esponenziale delle perdite finanziarie

I numeri pubblicati dall'Internet Crime Complaint Center dell'FBI e dalla Federal Trade Commission (FTC) statunitense rivelano un'escalation drammatica nella frequenza e nell'entità dei reati finanziari contro gli anziani. Tra il 2020 e il 2024, le perdite stimate sono schizzate da circa 600 milioni di dollari a una forbice compresa tra 2,4 e 5 miliardi di dollari, dimostrando una vulnerabilità crescente del target.

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La situazione si aggrava ulteriormente nel 2025, anno in cui le segnalazioni all'FBI ammontano complessivamente a quasi 7,75 miliardi di dollari. Parallelamente, un nuovo rapporto della FTC stima che solo in quest'anno gli anziani abbiano perso fino a 119,5 miliardi di dollari, una cifra che indica come il fenomeno non sia più limitato a piccoli furti ma abbia raggiunto proporzioni macroeconomiche devastanti.

Si stima che tra il 5 e il 17 per cento delle persone sopra i sessant'anni rimangano coinvolte in truffe finanziarie. Queste cifre sono spesso considerate sottostimate perché molti casi, specialmente quando i truffatori sono familiari o conoscenti, non vengono denunciati alle autorità, lasciando le vittime senza supporto legale o psicologico adeguato.

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Il caso Jane Isay e le dinamiche di inganno

Il caso di Jane Isay, un'ex editor di libri di 81 anni, illustra chiaramente come le tecniche di inganno siano sofisticate e disorientanti. Ricevette un messaggio pop-up seguito da una voce al telefono che affermava la presenza di un problema con il suo conto corrente bancario, minacciando di perdere 35mila dollari a causa di truffatori esterni.

Le fu ordinated di ritirare immediatamente i soldi dalla banca e di non comunicare con l'istituto per evitare di "allarmare i ladri". Isay si recò in due filiali diverse, poiché la prima non disponeva di liquidità sufficiente. Alla seconda filiale, la capocassiera, già allertata, le fece cenno di avvicinarsi e le scrisse un biglietto d'AVvertimento, comunicando che la polizia era stata chiamata.

Isay raccontò di essersi sentita estremamente stupida, un sentimento comune tra le vittime, dato che molte considerano se stesse persone intelligenti e indipendenti. La capocassiera le riferì che era la terza truffa di quel giorno e che un'altra cliente aveva già perso l'intero patrimonio di una vita, evidenziando la natura ripetitiva e sistematica di questi attacchi.

Vulnerabilità neurobiologiche e psicologiche

Duke Han, ricercatore dell'University of Southern California specializzato in neuroscienze cliniche e gerontologia, spiega che gli anziani possono presentare lievi alterazioni nelle regioni cerebrali responsabili della capacità di immaginare esiti futuri o di giudicare il valore effettivo delle decisioni. Questo declino cognitivo lieve li rende più suscettibili alle valutazioni errate.

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Peter Lichtenberg, esperto della Wayne State University che studia i dati federali sulle frodi, sottolinea che gli anziani non sono presi di mira più frequentemente, ma sono colpiti con modalità diverse. Le tecniche di persuasione funzionano meglio su questa fascia d'età, sfruttando meccanismi psicologici specifici che i truffatori conoscono e applicano sistematicamente.

I test di laboratorio condotti da Natalie Ebner, esperta di invecchiamento cognitivo dell'università della Florida, confermano che armi di persuasione come la simpatia e la reciprocità sono più efficaci con gli anziani. I truffatori, ad esempio nelle email, inducono la vittima a credere di avere interessi comuni, come possedere un animale domestico, abbassando le difese critiche.

Impatto reale e prospettiva futura

L'impatto economico per le vittime anziane è sproporzionato rispetto ai giovani. Quando vengono truffate, perdono importi significativi che spesso rappresentano l'intero risparmio di una vita, senza avere la possibilità di recuperare tali fondi tramite anni di lavoro aggiuntivo. La perdita finanziaria si traduce quindi in un danno esistenziale e sociale irreversibile per molti.

La combinazione di fattori isolati, dalla solitudine alla manipolazione emotiva, crea un terreno fertile per questi crimini. La consapevolezza di questi meccanismi neurobiologici e sociali è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione più efficaci, proteggendo non solo il patrimonio ma anche il benessere psicologico delle persone più vulnerabili della società moderna.