Frosinone a un passo dalla Serie A: la promozione potrebbe arrivare stasera contro il Mantova

Il Frosinone è a un passo dalla promozione in Serie A e potrebbe festeggiare stasera contro il Mantova. La squadra di Massimiliano Alvini, con tre punti di vantaggio sul Monza, ha l’opportunità di coronare il sogno di tornare nel massimo campionato. Nel frattempo, la lotta per i playoff e la salvezza è più che mai accesa.

Il Frosinone è a un passo dalla promozione in Serie A e potrebbe festeggiare stasera allo Stirpe contro il Mantova , in una partita che potrebbe essere decisiva per la squadra di Massimiliano Alvini .

I ciociari, con tre punti di vantaggio sul Monza, hanno l’opportunità di coronare il sogno di tornare nel massimo campionato dopo 25 anni di carriera per Alvini, che ha sempre sognato di vincere la Serie B. L’allenatore, noto per la sua riservatezza, ha dichiarato: «Sono sempre lo stesso di quando allenavo la Ferruzza, al bar con gli amici di Fucecchio. Cerco di trasmettere le mie idee e la mia passione.

Ho una strada chiara in testa e spero di riuscire a raggiungere questo obiettivo». Nel frattempo, la lotta per i playoff è più che mai accesa. Con il Modena che affronterà la Juve Stabia e il Catanzaro che si scontrerà con l’ottava classificata, le squadre in corsa per l’ottavo posto sono Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. La situazione è complessa: l’Avellino è virtualmente ai playoff, ma tutto dipenderà dai risultati delle ultime partite.

Se le squadre a 46 punti dovessero pareggiare, l’Avellino avrebbe un vantaggio grazie alla classifica avulsa. Tuttavia, se due squadre dovessero restare appaiate, i criteri di scontro diretto decideranno chi avrà il diritto di affrontare il Catanzaro. La Carrarese e la Sampdoria, con 44 punti, devono vincere e sperare in un passo falso delle squadre davanti a loro per avere una chance di entrare nei playoff.

Inoltre, la lotta per la salvezza è altrettanto emozionante. Empoli e Sudtirol possono salvarsi con una vittoria, mentre il Bari deve vincere e sperare in una combinazione di risultati per agganciare le altre squadre. Pescara e Spezia devono vincere lo scontro diretto e sperare nella sconfitta del Bari per evitare i playout. La Reggiana, invece, deve vincere e sperare in una precisa combinazione di risultati per evitare la retrocessione.

In caso di arrivo a pari punti, le regole prevedono che il Bari e la Spezia vadano ai playout, mentre il Bari e la Reggiana vedrebbero il Bari al playout e la Reggiana retrocessa. I playout sono previsti per martedì 12 maggio, mentre le semifinali dei playoff si giocheranno il 16 e 17 maggio





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