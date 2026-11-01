Frosinone, grave infortunio per Raimondo contro il Torino: fuori dalla partita e in dubbio per il Cagliari

Il Frosinone subisce un duro colpo in Serie A con l'infortunio di Raimondo durante il match contro il Torino. Il giovane attaccante lascia il campo dolorante e i controlli medici stabiliranno i tempi di recupero, mettendo in dubbio la sua disponibilità per l'incontro contro il Cagliari.

La situazione del Frosinone Calcio in Serie A è nuovamente compromessa da un grave contrattempo infortunio che colpisce una delle sue risorse offensive più promettenti durante la decima giornata del campionato italiano.

La brutta notizia per Massimiliano Alvini e la sua squadra è arrivata nel corso della sfida esterna contro il Torino, disputata allo Stadio Benito Stirpe, che ha visto i ciociari affrontare uno degli avversari più temibili della stagione. L'episodio critico si è verificato poco prima della mezz'ora di gioco, quando il giovane talento Raimondo, classe 2004, ha tentato di innescare la ripartenza della sua squadra con un lancio lungo dalla propria metà campo.

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Infortunio di Raimondo al Torino

Purtroppo, durante questa azione, il giocatore ha subito un improvviso e doloroso infortunio che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. I sanitari del Frosinone sono intervenuti rapidamente sul campo per prestare le prime cure al giovane attaccante, dimostrando un grande spirito di sacrificio e professionalità. Raimondo ha cercato di rialzarsi e di continuare l'incontro, mostrando un'evidente volontà di non mollare, ma dopo pochi secondi si è accasciato a terra, manifestando un dolore intenso e invocando con insistenza il cambio.

Questa reazione del giocatore ha lasciato subito intravedere la gravità della situazione, costringendo l'allenatore Massimiliano Alvini a intervenire con prontezza. Al trentesimo minuto di gioco, il mister ha pertanto sostituito il giovane con Birligea, un'azione tattica necessaria per preservare l'integrità fisica del giocatore e cercare di mitigare l'impatto negativo sulla dinamica di gioco della squadra.

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Una pessima notizia per Alvini e per l'intero mondo del Frosinone, che vede così privo di una delle sue armi offensive più interessanti per il futuro. Si attendono ora i controlli strumentali più approfonditi, come risonanze magnetiche ed esami clinici specialistici, per stabilire con esattezza l'entità dell'infortunio e definire i relativi tempi di recupero. L'attaccante è quantomeno in dubbio per l'ultimo impegno prima della sosta internazionale, previsto contro il Cagliari sabato 7 novembre alle ore quindici.

Preoccupazione per il talento del Frosinone

Questa perdita arriva in un momento delicato per la squadra, che deve fare affidamento su ogni singola risorsa disponibile per cercare di raccogliere punti preziosi in classifica. Il tono basso che si è creato negli spogliatoi e tra gli addetti ai lavori riflette la preoccupazione per il destino sportivo di un giovane talento che aveva fatto sperare tanto in questa nuova stagione di Serie A. La gestione dell'infortunio sarà cruciale per capire se Raimondo potrà tornare in campo rapidamente o se sarà necessario un lungo periodo di riabilitazione.

Nel frattempo, il Frosinone dovrà affrontare le prossime sfide con un organico ridotto, mettendo alla prova la profondità del roster e la capacità adattiva di Massimiliano Alvini. La speranza è che i controlli medici rivelino solo un lieve inconveniente muscolare o articolare, lontano da lesioni gravi che potrebbero compromettere la carriera del giovane.

La comunità frosinonese, nota per il suo calore e la sua fedeltà, si stringe intorno al giocatore e alla squadra in questo momento difficile, auspicando un recupero veloce e serenità per tutti i protagonisti della partita contro il Torino. L'attenzione si sposta ora verso il tavolo medico e gli specialisti che dovranno fornire una diagnosi precisa nei prossimi giorni, determinando le sorti del giovane atleta per il resto della stagione.