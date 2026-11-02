Frosinone: il centrodestra resiste alla pressione di Vannacci

A Frosinone il tentativo di Futuro Nazionale di indebolire la giunta guidata da Riccardo Mastrangeli fallisce. Il centrodestra resta al potere, confermando la forza del modello leghista locale.

La strategia politica lanciata dal generale Carlo Vannacci attraverso il suo partito, Futuro Nazionale, ha subito un netto insuccesso a Frosinone. Nonostante l'acceso discorso iniziale sul ruolo decisivo dell'ex generale per la tenuta del centrodestra, l'obiettivo di far cadere la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli non è stato raggiunto. La città ciociara ha confermato la propria fedeltà alla compagine di governo, smontando le aspettative di chi intendeva usare il territorio locale come banco di prova per valutare il consenso reale verso le nuove formazioni politiche di destra.

Resistenza del centrodestra e crisi superata

La crisi amministrativa era iniziata all'inizio di ottobre, quando il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva presentato le proprie dimissioni in segno di protesta. Il motivo principale del dissenso interno al centrodestra era legato alla campagna acquisti di Vannacci, che in città aveva portato con sé gli eletti della Lista Frosinone. Tra questi figuravano in particolare il vicesindaco Antonio Scaccia e la consigliera Francesca Chiappini, figure chiave dell'amministrazione.

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Tuttavia, il travaglio politico è durato solo una settimana. Nel momento cruciale della trattativa, i sostenitori di Vannacci a Frosinone hanno deciso di voltare le spalle al generale, preferendo restare accanto al primo cittadino Mastrangeli. Questa scelta ha segnato la sconfitta del generale, il cui partito si trova ora nella situazione di dover ricostruire la propria presenza e credibilità nella città.

L'ascendente della Lega e l'opposizione leghista

Questa dinamica rappresenta una piccola ma significativa rivincita per la Lega di Matteo Salvini. Frosinone è infatti un feudo storico del deputato leghista Nicola Ottaviani, che è stato sindaco per dieci anni fino al 2022, quando Salvini lo ha candidato alla Camera dei Deputati. Ottaviani mantiene legami stretti con il vicesegretario del Carroccio Claudio Durigon, l'inventore della Lega nazionale.

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La profonda radicazione della struttura leghista locale, con un passato ventennale nell'Ugl, il sindacato della destra, rende ancora più amara la sconfitta subita da Vannacci. In Ciociaria vale ormai il motto che capovolge la precedente affermazione: senza Vannacci il centrodestra vince. L'ipodestra, termine usato dal generale per descrivere questa parte dello schieramento, ha dimostrato di avere una forza autonoma e consolidata.

I sondaggi e le posizioni di Claudio Durigon

Il giorno successivo agli eventi, Claudio Durigon ha dichiarato all'Agenzia ANSA che il suo stile non prevede di inferire sui vinti, invitando invece a guardare i sondaggi per comprendere la situazione. Dalle rilevazioni emerge che Futuro Nazionale ha fermato la sua corsa. L'ultimo dato fornito da Ipsos per il Corriere della Sera indica che il partito di Vannacci ha perso quasi un punto percentuale in un mese, attestandosi ora al 7,9 per cento.

In questo contesto, quel punto in perso sembra andare alla Lega, che dopo il congresso passa dal 4,7 per cento al 5,6 per cento. Il vice di Salvini ha buon gioco a citare queste rilevazioni per sottolineare la stagnazione della formazione di Vannacci, nonostante le negazioni del generale e dei suoi collaboratori, che rifiutano l'idea di aver perso il tocco magico.

Malcontento interno e abbandoni territoriali

Nello stesso periodo, i parlamentari di Futuro Nazionale a Montecitorio stanno preparando una contro-manovra. Tra le proposte vi è quella di riservare l'assegno di 100 euro ai nuovi nati che siano soltanto figli di italiani. La linea ufficiale del partito è quella di negare le difficoltà, addossando la colpa alla censura mediatica e alla controinformazione. Vannacci stesso, commentando il sondaggio di Pagnoncelli, ha lamentato la manipolazione dei titoli giornalistici.

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Eppure, nella pancia del partito, i malcontenti sono sempre di più. In Calabria hanno lasciato la formazione cinque referenti, da Cosenza a Castrovillari, ad Altomonte, in dissenso con dinamiche che ricordano le decisioni calate dall'alto. Anche Paolo Talla Diop, attivista di origine senegalese con una lunga militanza in vari partiti di destra, ha abbandonato Futuro Nazionale, definendo la direzione troppo distaccata dalle persone.

A fine ottobre la situazione si è ripetuta a Thiene, nel vicentino, con addii tra le polemiche. A inizio ottobre, nella provincia di Cuneo, i referenti di 13 comitati territoriali si erano sospesi in segno di protesta per le nomine calate dall'alto. Giuseppe de Finis, referente del Comitato costituente di Albignasego, ha ricordato che il copione si ripete da un capo all'altro d'Italia, con accuse di eccessivo dirigismo verso l'ex generale dei carabinieri.