FRoSTA: obiettivo emissioni nette zero entro il 2035

L'azienda tedesca FRoSTA ha stabilito un obiettivo ambizioso: ridurre le emissioni nette praticamente a zero entro il 2030 e raggiungere il target zero per le emissioni di tutta la catena del valore entro il 2035.

FRoSTA, uno dei maggiori produttori di surgelati in Europa, ha stabilito un obiettivo ambizioso: ridurre le emissioni nette praticamente a zero entro il 2030 e raggiungere il target zero per le emissioni di tutta la catena del valore entro il 2035.

Questo significa che l'azienda vuole ridurre le emissioni dirette e indirette di -98% entro il 2030 e di -100% entro il 2035. Le emissioni indirette sono quelle che si verificano durante le fasi di produzione, packaging e trasporto delle materie prime acquistate, nonché durante il trasporto del prodotto, l'uso e lo smaltimento. Le emissioni indirette sono stimate in 306.631 tonnellate di Co2 equivalente evitate ogni anno per le materie prime.

Per raggiungere questo obiettivo, FRoSTA sta investendo nella produzione di energia rinnovabile. L'azienda ha già installato una grande pala eolica di 69 metri per 750kw di potenza al centro del suo storico impianto di Bermerhaven, sul Mare del Nord.

Inoltre, entro dicembre, un parco fotovoltaico da 1.4 MW sarà installato nel grande parcheggio del sito, portando l'autoproduzione al 25%. L'impianto di Lommatzsch in Sassonia sarà equipaggiato con un parco fotovoltaico esteso per 7 ettari e mezzo, che fornirà i due terzi dell'energia necessaria. Questo parco fotovoltaico sarà progressivamente esteso a 30 ettari di terreno, sui quali saranno attuate coltivazioni agrivoltaiche. La costruzione di impianti fotovoltaici è iniziata anche nella fabbrica di Bydgoszcz, in Polonia.

FRoSTA sta lavorando anche con altre aziende del porto di Bremerhaven per investire in impianti di autoproduzione, anche in consorzio con altre aziende, per centrare i target prefissati. Le rinnovabili non sembrano porre problemi significativi per un produttore di surgelati, nonostante la loro produzione variabile e intermittente. L'azienda tedesca spiega che il suo fabbisogno energetico nei magazzini è alto in estate e basso in inverno, perfetto per sfruttare l'energia solare, che in estate è disponibile in abbondanza.

Inoltre, i magazzini frigoriferi possono essere utilizzati come sistemi di accumulo energetico: quando viene prodotta più energia di quella necessaria, si abbassa ulteriormente la temperatura, fino a -30°C invece che -18°C. Questo non danneggia i prodotti. Quando poi viene prodotta meno energia, si riporta la temperatura a -18°C, riducendo così l'energia necessaria per il raffreddamento. Lo stesso principio può essere applicato sia con l'energia solare sia con l'energia eolica, la cui produzione può variare significativamente.

FRoSTA sta investendo anche nella logistica, grazie alla collaborazione con Paneuropa, compagnia di logistica focalizzata su soluzioni a ridotto impatto ambientale. I surgelati FRoSTA viaggiano e viaggeranno sempre di più lungo i binari del treno per portare i prodotti dall'impianto produttivo tedesco sul Mare del Nord al magazzino in Italia nei pressi di Verona, in una strategia di riduzione delle emissioni a 360°.

Il trasferimento intermodale è un fattore chiave verso questo obiettivo, poiché comporta importanti riduzioni sulle emissioni di CO₂, stimate a circa il 75% di emissioni fino ad arrivare al 90% in meno rispetto al trasporto con i camion. FRoSTA sta lavorando per ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la catena del valore e raggiungere il target zero entro il 2035





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