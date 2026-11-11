Fuga da Vannacci: i pro life si rivolgono a Fratelli d'Italia in vista delle elezioni

Il partito "Pro vita e famiglia" ha reluttato sull'alleanza con Futuro Nazionale; con l'evidente svanire di Vannacci, la sua linea prospettica è ora rivolta a Fratelli d'Italia. L'incontro di Roberto Vannacci visse un solco temporaneo quando il carica montò la sua candidatura a livello nazionale e i rappresentanti della destra di governo, in particolare la legge sul fine vita. In parallelo, i movimenti pro vita hanno fomentato una serie di attività per contrastare la chirurgia di genere, sperando di copare la triptorelina. Il nuovo alpeggio si svolge per la prima volta sul piano ReBirth Eu per i diritti di natalità e famiglia in Europa e in Italia. Con l'approccio strategico di Fratelli d'Italia, i voti dei pro life potrebbero raddoppiare contro i partiti rimanenti all'alveo della destra di governo. Che l'interesse di Fratelli d'Italia a bloccare l'uso della triptorelina si converga al mito dei "ricchi anti-ricchi".

Fuga da Vannacci. L'infatuazione di Pro vita e famiglia per Futuro Nazionale è durata un'estate. Quella dei sondaggi in crescita per il generale, inaugurata all'ombra di San Pietro, all'Auditorium della Conciliazione, dove Roberto Vannacci presentava il programma del suo partito nuovo di zecca.

Musica per le orecchie degli attivisti pro life: no alle istanze gender, l'aborto non è un diritto, sì al riconoscimento giuridico del concepito, no al fine vita. I social dei Pro life ne rilanciavano il programma urbi et orbi. Lodavano Vannacci per aver promesso di abrogare la legge sulle unioni civili. Soprattutto per essersi opposto strenuamente al disegno di legge sul fine vita che proprio in quei giorni veniva approvato dal consiglio regionale Veneto su proposta della Lega.

Also read Fratelli d'Italia celebra Pino Rauti: il centenario tra politica e memoria

La fine della luna di miele con Vannacci

Simone Pillon minacciava Salvini: "Chiarisca o me ne vado". La luna di miele col generale è durata poco. Merito di Fratelli d'Italia che ha recuperato i voti dei pro life alla causa della destra di governo. Lo ha fatto impugnando proprio la legge veneta.

Un passaggio non scontato, perché fino a quando si trattava di opposizione al disegno di legge dell'Emilia Romagna, la maggioranza di Giorgia Meloni prendeva di mira Michele De Pascale e la sua giunta di centrosinistra. Degli avversari, dunque. Con il no a Zaia, per di più nel suo feudo veneto, Meloni e compagni si mettono contro la Lega di oggi e anche (probabilmente) quella di domani.

Advertisement

Evidentemente più si avvicinano le urne, più i voti dei pro life finiranno per pesare. E peseranno il doppio nella sfida incrociata tra la destra di governo e i vannacciani. Non a caso, prima di ogni consultazione, l'associazione che fa capo a Jacopo Coghe e Toni Brandi presenta una sorta di manifesto per le adesioni dei politici. Questa volta una scelta di massima sembra essere già fatta: archiviato Vannacci, è Fratelli d'Italia il partito scelto come riferimento.

Fratelli d'Italia e l'appoggio ai Pro Vita

Sono due le direttrici su cui si realizza la rinnovata intesa. La prima guarda al piano ReBirth Eu, della senatrice di FdI Lavinia Mennuni, sponsorizzato nel Parlamento Ue da Paolo Inselvini, membro del Gruppo dei conservatori e riformisti europei - e di Fratelli d'Italia - e copresidente dell'Intergruppo per la Demografia. L'obiettivo è ottenere una parte specifica su famiglia e natalità nelle trattative sul prossimo bilancio pluriennale con la Commissione e con il Consiglio.

In Italia, la battaglia più impellente per l'asse FdI - Pro vita è limitare, se possibile bloccare, quella che i Pro vita sul loro sito chiamano "la fabbrica di bimbi trans". E cioè l'uso della triptorelina negli adolescenti con disforia di genere. Metà del lavoro l'ha fatto il Comitato nazionale per la Bioetica, nel novembre del 2024, quando ha prescritto alle aziende sanitarie un rigoroso monitoraggio prima di somministrare la terapia.

Il resto lo stanno facendo i consiglieri regionali di FdI, come Priamo Bocchi in Emilia Romagna, con interrogazioni alle aziende sanitarie per verificare che sia usata fino in fondo la prudenza prescritta nell'uso dei bloccanti della pubertà.

Advertisement

"Bisogna alzare l'asticella del principio di precauzione", dicono i Pro Vita. Che ora guardano a una legge nazionale.

Battaglia contro la 'fabbrica di bimbi trans'

"Auspichiamo che anche il Parlamento possa intervenire presto nel merito per frenare l'uso della triptorelina". La richiesta è partita. A FdI valutare se raccoglierla prima delle urne. Sulle banche una frittata del Governo: non gli resta che battere in ritirata I veri ricchi di una volta, quelli con grandi patrimoni industriali, usavano i soldi per vivere esageratamente bene e comportarsi male senza che si sapesse.

Alcuni ricchissimi giovani di adesso fanno il contrario. Spendono molto per vivere in pubblico. Con risultati così così. Difficile da invidiare. Più che altro è un testimonial anti-ricchi