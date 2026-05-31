Fuga dal posto di blocco, poi lo schianto: morto il 16enne alla guida, feriti gli altri 4 minorenni in auto

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale sulla provinciale 80, in agro di Foggia, dopo un inseguimento con i carabinieri. Gli altri quattro ragazzi sono stati trasportati in ospedale.

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio in un incidente stradale sulla provinciale 80, in agro di Foggia .

Erano circa le 2 quando una Renault Mégane station wagon con targa polacca, a bordo della quale, è uscita di strada dopo un inseguimento con i carabinieri e si è schiantata contro il guardrail. Il 16enne - alla guida dell'auto - è deceduto sul colpo. Gli altri quattro ragazzi sono stati trasportati in ospedale: tre sono già stati dimessi, mentre per il quarto è ancora in attesa di prognosi.

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, i ragazzi - alla vista di un posto di controllo dei carabinieri all'uscita di Orta Nova - hanno accelerato per evitarlo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente, 16 anni, ha imboccato una curva a velocità elevata, perdendo il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso e ambulanze, e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno estratto i ragazzi dall'abitacolo.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto





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