Fuga di Bertulazzi Argentina: Taglia da 20 milioni di pesos

La fuga clamorosa di Bertulazzi dall'Argentina ha portato il governo a istituire una taglia di 20 milioni di pesos. Dettagli sulla manomissione della cavigliera e sul salto dal balcone.

La drammatica fuga dell'ex componente delle Brigate Rosse Bertulazzi dall' Argentina ha scatenato l'allarme internazionale e una immediata risposta istituzionale da parte del governo argentino. L'uomo, condannato in contumacia in Italia a 27 anni di carcere per il sequestro dell'industriale Pietro Costa, è riuscito a eludere il controllo degli agenti custodi della sua abitazione. La clamorosa evasione ha portato le autorità locali a emettere una taglia di 20 milioni di pesos, equivalenti a circa 11 mila euro, per chiunque fornisca indizi utili al suo ritrovamento.

Dettagli Operativi dell'Evasione dal Balcone

Secondo le ricostruzioni emerse da un video diffuso dal portale Infobae, Bertulazzi ha pianificato con precisione il suo allontanamento dall'edificio. Prima di gettarsi fuori dal balcone, l'ex terrorista sarebbe riuscito a togliersi la cavigliera elettronica e a manometterla accuratamente. Questo intervento mirato aveva lo scopo specifico di non far scattare l'allarme degli agenti di polizia che custodivano la residenza, garantendo così il silenzio operativo necessario alla sua fuga.

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Una volta assicuratosi che il dispositivo antifuga fosse stato disattivato o neutralizzato, Bertulazzi ha legato una corda a un arnese e si è calato lungo la facciata fino ad arrivare in strada. Il video mostra chiaramente la sagoma dell'uomo mentre compie l'ultimo salto dal balcone, atterra sul marciapiede sottostante e si rialza immediatamente senza apparenti difficoltà fisiche.

Immediatamente dopo l'impatto con il suolo, Bertulazzi ha iniziato a correre via rapidamente, allontanandosi dalla scena del crimine. La rapidità con cui ha eseguito queste manovre ha lasciato interdetti gli osservatori e ha evidenziato la sofisticazione del piano di fuga, che ha sfruttato al meglio le distrazioni o le lacune nel sistema di sorveglianza locale.

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Posizioni Istituzionali e Contesto Giuridico

La reazione del governo argentino è stata rapida e ferma di fronte a questa violazione della fiducia istituzionale e delle misure restrittive imposte. L'entità della taglia di 20 milioni di pesos riflette la gravità della situazione e la priorità data alla cattura di un individuo con un passato di violenza politica e una condanna penale significativa. Le autorità stanno collaborando intensamente con i colleghi italiani per verificare la possibile presenza di complici o reti di supporto a Buenos Aires.

La condanna a 27 anni di reclusione in contumacia contro Bertulazzi pende per reati associativi e per il grave reato di sequestro di persona ai danni di Pietro Costa. Questo caso rappresenta uno dei capitoli più significativi della storia della lotta alle formazioni armate in Italia, e la fuga di un suo esponente di spicco riapre di fatto ferite mai completamente chiuse nella memoria collettiva nazionale e internazionale.

Non vi sono ancora conferme ufficiali sull'identità delle persone che potrebbero aver fornito supporto logistico o tecnico a Bertulazzi durante la preparazione della fuga. Le indagini si concentrano ora sull'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e sui movimenti sospetti registrati nelle vicinanze dell'abitazione durante la notte dell'evasione.

Impatto Reale e Prospettive Future

L'impatto di questa fuga si estende ben oltre i confini argentini, influenzando le politiche di estradizione e cooperazione giudiziaria tra i due paesi. L'Italia ha già richiesto l'apertura di nuove indagini per localizzare l'evaso e garantire che venga sottoposto alla giustizia. La comunità internazionale monitora con attenzione l'evolversi della situazione, temendo che Bertulazzi possa cercare di fuggire verso altri paesi con accordi di estradizione più deboli.

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Per i familiari delle vittime di quegli anni, come la famiglia Costa, questa notizia rappresenta un nuovo lutto morale e una rinnovata ansia per l'impunità. La fuga di Bertulazzi riaccende il dibattito sulla necessità di misure di sicurezza più rigorose per gli evasi internazionali e sulla possibilità di una giustizia che raggiunga tutti i responsabili dei crimini del periodo delle stragi e dei sequestri.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la taglia e le indagini porteranno al suo recupero. Le autorità italiane e argentine hanno impegnato tutte le risorse disponibili per impedire che l'uomo possa scomparire definitivamente o raggiungere nuove mete. La caccia all'uomo è ufficialmente aperta e la cooperazione internazionale è al centro di ogni sforzo di localizzazione.