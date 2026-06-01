Fuga di gas in una fabbrica di semiconduttori SK Hynix in Corea del Sud

Una fuga di gas fluoro ha colpito alcuni lavoratori in una fabbrica di semiconduttori SK Hynix in Corea del Sud. L'incendio è stato rapidamente messo sotto controllo e le autorità sono state avvisate.

Alcuni lavoratori dell'impianto di chip SK Hynix in Corea del Sud sono stati esposti a una fuga di gas , dice Yonhap. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. SEOUL, 1 giugno - Una fabbrica di semiconduttori gestita da SK Hynix ha subito una fuga di gas fluoro che ha colpito alcuni lavoratori dell'impianto in Corea del Sud, ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando un funzionario dei vigili del fuoco. La fuga di gas è avvenuta dopo lo scoppio di un incendio, ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che le fiamme sono state circoscritte.

Yonhap aveva riferito in precedenza che sette lavoratori erano stati inviati in una clinica all'interno della fabbrica. SK Hynix ha dichiarato in un comunicato che l'incendio è stato rapidamente messo sotto controllo e che le autorità sono state avvisate. L'azienda ha dichiarato che l'impianto di Cheongju ha continuato a funzionare e che sta indagando sulle cause dell'incidente in collaborazione con le autorità





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