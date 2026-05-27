Fuga disperata sulla tangenziale: uomo si lancia dall'auto della polizia a Torino

Un 36enne nordafricano si è gettato da un'autocivetta in corsa sulla tangenziale di Torino, dopo un fermo. Ferito ma non grave, è stato soccorso dall'elisoccorso. La dinamica è al vaglio della polizia.

Un uomo di 36 anni, di origine nordafricana, si è lanciato da un'autocivetta della polizia in corsa sulla tangenziale di Torino , nel tratto tra Milano e Aosta, nel tentativo di fuggire dopo essere stato fermato per un controllo.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando l'auto della polizia stava percorrendo la carreggiata in direzione Aosta. Improvvisamente, l'uomo è riuscito ad aprire lo sportello posteriore del veicolo e si è gettato tra i veicoli in transito, causando un immediato allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti con l'elisoccorso, che è atterrato direttamente sulla carreggiata per prestare i primi soccorsi. Il 36enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, dove è stato ricoverato.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: ha riportato alcune contusioni e una sospetta frattura al braccio, ma è in stato di choc. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale e degli ausiliari della viabilità, che hanno chiuso al traffico il tratto interessato per consentire i rilievi. Le autorità stanno cercando di capire come sia stato possibile per l'uomo aprire lo sportello dell'autocivetta, considerando che di solito sono bloccati dall'interno.

Si ipotizza un malfunzionamento o una dimenticanza degli agenti. L'uomo era stato fermato per un controllo di routine, ma al momento della perquisizione è scattata la fuga. Non si esclude che possa essere coinvolto in reati precedenti. La tangenziale è rimasta chiusa per circa due ore, causando notevoli disagi al traffico.

La polizia sta ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi. L'uomo è stato identificato e sono in corso accertamenti sulla sua posizione regolare sul territorio italiano. Nel frattempo, gli agenti coinvolti sono stati ascoltati per chiarire le responsabilità. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti dei fermati e sulle procedure adottate dalle forze dell'ordine.

La questura di Torino ha annunciato che verrà avviata un'indagine interna per verificare eventuali negligenze. La comunità locale è scossa dall'accaduto, ma il pronto intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi. Il 36enne, una volta dimesso, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e tentata fuga. I medici del Cto hanno dichiarato che il paziente è sotto osservazione e che le sue ferite non sono letali.

La strada è stata riaperta al traffico nel pomeriggio. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulle motivazioni della fuga. La polizia continua le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda





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