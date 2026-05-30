Fuga romantica in Sardegna per Fedez e Giulia Honegger

La coppia più chiacchierata del momento ha scelto un volo di linea per la loro fuga romantica in Sardegna. Questo viaggio arriva dopo la clamorosa svolta social di Giulia, che ha aperto il suo primo profilo pubblico su TikTok con un video di beauty routine. I fan hanno già espresso il loro affetto per la coppia in attesa del loro primo figlio.

Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una fuga romantica in Sardegna , partendo dall'aeroporto di Milano Linate. La coppia, che presto diventerà genitori, ha scelto un volo di linea invece di un aereo privato per raggiungere la loro destinazione.

Questo viaggio arriva dopo la clamorosa svolta social di Giulia, che ha aperto il suo primo profilo pubblico su TikTok con un video di beauty routine. La clip ha già raccolto migliaia di like e commenti affettuosi dei fan, che la definiscono 'una donna che ridà vita a un uomo che si sentiva perso'. Resta da vedere se questo debutto, arrivato in concomitanza con la gravidanza, sia l'inizio di una nuova carriera da influencer o solo un caso isolato





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