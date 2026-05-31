Fujikori in leggero vantaggio su Sánchez a una settimana dal ballottaggio presidenziale peruviano

Due sondaggi mostrano che Keiko Fujikori detiene un vantaggio ristretto rispetto a Roberto Sánchez, con il 38‑39,8% dei voti contro il 35‑35,9% del candidato di sinistra, in vista del ballottaggio del 7 giugno.

L'ultima settimana di campagna elettorale per il ballottaggio presidenziale in Perù è caratterizzata da una lotta serrata tra i due candidati principali, Keiko Fujimori, figura di spicco della destra, e Roberto Sánchez , esponente di una coalizione di sinistra legata all'ex presidente incarcerato Pedro Castillo.

Due sondaggi indipendenti, pubblicati domenica sui quotidiani locali Peru 21 ed El Comercio, mostrano che Fujikori detiene un vantaggio ristretto, con percentuali che oscillano tra il 38 e il 39,8 per cento, mentre Sánchez resta intorno al 35 per cento. Il sondaggio realizzato da Ipsos, condotto tra il 29 e il 30 maggio, segnala un calo di un punto percentuale rispetto al rapporto precedente per la candidata di destra, che tuttavia mantiene una posizione di testa.

Allo stesso tempo, il livello di elettori indecisi o intenzionati a votare scheda bianca o nullo è salito al 27 per cento, evidenziando una crescente disaffezione verso le offerte politiche attuali. Alfredo Torres, amministratore delegato di Ipsos, ha sottolineato che nella fase finale la decisione degli elettori indecisi sarà decisiva: "La logica del "male minore" potrà determinare chi guiderà il Perù nel periodo 2026‑2031".

Il secondo sondaggio, commissionato da Datum Internacional e raccolto tra il 26 e il 30 maggio, conferma la tendenza di Fujikori a superare leggermente il suo avversario, con un 39,8 per cento contro il 35,9 di Sánchez. Il margine di errore dichiarato è rispettivamente di 2,5 e 2,8 punti percentuali, indicando che le differenze, pur piccole, rimangono statisticamente significative.

Fujikori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, è alla sua quarta corsa alla Presidenza e ha vinto il primo turno il 12 aprile con appena il 17 per cento dei voti, grazie a un sistema elettorale che ha favorito la sua presenza al ballottaggio nonostante il risultato modesto. Sánchez, invece, ha raggiunto la seconda tornata con un 12 per cento, beneficiando del sostegno dei simpatizzanti del movimento di Castillo, ora detenuto.

Il contesto politico perimeno è marcato da profonde divisioni sociali e da una crescente diffidenza nei confronti delle istituzioni. L'aumento delle intenzioni di voto nullo suggerisce una crescente frustrazione degli elettori, che potrebbero influenzare il risultato finale più di quanto indicato dalle sole percentuali di preferenza.

Se la tendenza attuale continuerà, il 7 giugno i peruviani saranno chiamati a scegliere tra una candidata che promuove un ritorno a politiche di mercato più liberali e una visione di sinistra più interventista, potenzialmente legata a riforme sociali e a una maggiore presenza dello Stato nell'economia. Il prossimo weekend sarà cruciale per entrambe le campagne, che concentreranno gli sforzi sul mobilitare gli elettori indecisi e ridurre il numero di schede bianche, in un clima di tensione che richiama le elezioni precedenti e la storia politica recente del paese





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