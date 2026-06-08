Fujimori e Sánchez a pari passo: il conteggio elettorale peruviano prosegue tra incertezze

Con il 52% dei seggi scrutinati, Keiko Fujimori guida con un lieve vantaggio su Roberto Sánchez, ma le proiezioni di Ipsos indicano un pareggio tecnico. Le differenze regionali tra le zone urbane di Lima e le Ande meridionali accentuano la polarizzazione, mentre le autorità e gli osservatori internazionali monitorano la regolarità del processo.

Il conteggio dei voti continuerà uno alla volta fino al termine, anche se ciò potrà richiedere diversi giorni, sottolinea Ke Ke Fujimori, candidata della destra, nel suo primo intervento sui dati elettorali parziali del ballottaggio.

La leader ha ribadito che la sola procedura ufficiale sarà presa in considerazione, invitando tutti a mantenere la calma e chiedendo alla comunità internazionale di vigilare sulla regolarità dello scrutinio. Al momento, con il cinquanta due per cento dei seggi già conteggiati, Fujimori registra il cinquanta due virgola sessantasette per cento dei voti, mentre il suo rivale progressista Roberto Sánchez ha ottenuto il quaranta sette virgola trentadue.

Questo margine, pur sembrando di poco più di cinque punti percentuali, è basato esclusivamente sui primi verbali ricevuti e verificati, perciò non può ancora definire l'esito definitivo delle elezioni. La mappa geografica dei risultati parziali mette in evidenza una spaccatura marcata tra le aree urbane e quelle rurali del paese. Fujimori domina nelle regioni più popolate e nei centri urbani, ottenendo il sessanta due virgola diciannove percento dei voti nella capitale Lima, che concentra circa un terzo della popolazione nazionale.

Al contrario, Sánchez conduce in quindici regioni, soprattutto nelle zone rurali delle Ande meridionali, dove registra percentuali schiaccianti: l'ottantadue virgola ventidue per cento a Puno e il settantasette virgola ventisette a Cusco. In totale, il candidato della Fuerza Popular ha vinto in dieci regioni, prevalentemente cittadine, mentre il leader progressista ne ha vinto quindici, prevalentemente isolate. Le più recenti indagini di Ipsos Perù indicano che la gara elettorale è tecnicamente pari.

Il sondaggio "Presidenziale Rapido", completato al cento per cento e commissionato da Transparency International con il supporto dell'International Republican Institute, mostra un leggerissimo vantaggio per Sánchez, con il cinquanta zero tre percento contro il quarantanove virgola sette di Fujimori. Tuttavia, questo scarto risulta irrilevante rispetto alla soglia di errore dell'indagine, pari all'uno virgola nove percento. Di conseguenza, la conclusione finale potrà emergere solo una volta terminato l'intero conteggio dei seggi, previsto per i prossimi giorni.

Le autorità elettorali hanno ribadito la necessità di rispettare le procedure di verifica e di garantire la trasparenza, mentre gli osservatori internazionali continueranno a monitorare il processo per assicurare che ogni voto sia conteggiato correttamente e senza influenze esterne





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