Il Perù chiede sostegno alla Cina per El Nino. Fujimori incontra Xi Jinping a Shenzhen durante il vertice APEC ottenendo 22,5 milioni di dollari in aiuti per mitigare gli effetti del fenomeno climatico.

Le delegazioni guidate dal presidente cinese Xi Jinping e dalla presidente peruviana Keiko Fujimori hanno partecipato a un incontro bilaterale a margine del vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC) a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina, il 17 novembre 2026. In questo contesto diplomatico, il Perù ha ufficialmente richiesto la "buona volontà" e il sostegno della Cina per affrontare il fenomeno climatico El Niño, ricevendo in cambio un importante impegno finanziario da parte di Pechino.

Impegno economico cinese per il Perù

La presidente peruviana Keiko Fujimori ha annunciato che la Cina ha pledged 22,5 milioni di dollari in assistenza tecnica e finanziaria al suo Paese. Questo importo complessivo è stato strutturato in due distincte componenti: 15 milioni di dollari in aiuti a fondo perduto e ulteriori 7,5 milioni di dollari destinati all'acquisto di macchinari specifici. L'obiettivo primario di questo pacchetto di aiuti è aiutare il governo di Lima a mitigare gli effetti devastanti del fenomeno meteorologico El Niño sulle infrastrutture e sulla popolazione vulnerabile.

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L'annuncio di Fujimori durante l'incontro con il leader cinese sottolinea l'importanza strategica di questo sostegno economico. Il Perù, affacciato sull'Oceano Pacifico, sta affrontando sfide significative dovute alle variazioni climatiche. La promessa di aiuti arriva in un momento cruciale, poiché il governo peruviano deve attivare misure rapide per proteggere le comunità colpite e sostenere i settori economici più esposti alle intemperie, come l'agricoltura e la pesca.

Cooperazione strategica ed energetica

Xi Jinping ha colto l'occasione per auspicare una maggiore fiducia politica reciproca e un più forte allineamento strategico tra le due nazioni. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, il presidente cinese ha anche espresso la volontà che la Cina e il Perù esplorino le potenziali sinergie in settori ad alta tecnologia. Nello specifico, è stata indicata la necessità di approfondire la cooperazione nei campi dell'energia pulita e dell'intelligenza artificiale, aprendo la strada a nuovi progetti di innovazione condivisa.

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Il dialogo tra i due leader ha anche toccato il tema delle relazioni commerciali e dell'investimento straniero. Fujimori ha dichiarato che il Perù accoglie con favore gli investimenti esteri e apprezza la presenza di oltre 200 aziende cinesi nel suo territorio. Questa affermazione riflette l'approccio aperto di Lima verso il mercato cinese, che rappresenta un partner fondamentale per l'economia peruviana e che sta espandendo la sua influenza nei settori delle infrastrutture e dell'estrazione mineraria.

Impatto climatico e misure interne

Il fenomeno climatico El Niño sta causando danni concreti alle ecosistemi marini al largo della costa pacifica del Perù, minacciando l'industria ittica nazionale. Gli scienziati avvertono che le temperature più calde degli oceani stanno sconvolgendo gli equilibri biologici, con ripercussioni dirette sulla sicurezza alimentare e sull'economia locale. Inoltre, oltre un milione di persone nelle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici si trovano ad affrontare rischi diretti per la loro incolumità e sostentamento.

Per far fronte a queste emergenze, il governo di Fujimori ha presentato un pacchetto di misure economiche il mese scorso. Queste iniziative sono state progettate specificamente per attenuare un potenziale rallentamento dell'economia peruviana causato dal fenomeno meteorologico. Le piogge intense e le temperature insolitamente elevate che hanno colpito alcune parti del paese richiedono interventi mirati per stabilizzare il mercato del lavoro e supportare le imprese colpite.

Contesto diplomatico e prossimi passi

L'incontro tra Keiko Fujimori e Xi Jinping si è tenuto a Shenzhen, polo tecnologico e manifatturiero della Cina meridionale, in vista del vertice APEC. La presidente peruviana ha ribadito l'importanza della amicizia di cinquantacinque anni tra i due paesi, definendo la Cina come il principale partner commerciale del Perù. Questa dichiarazione evidenzia come il rapporto bilaterale sia diventato un pilastro della politica estera di Lima.

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La riunione con Xi Jinping rappresenta la prima di una serie di dialoghi bilaterali previsti per Fujimori durante la sua visita a Shenzhen. La delegazione peruviana ha in programma ulteriori incontri con il presidente vietnamita To Lam e con il chief executive di Hong Kong John Lee. Dopo le tappe in Cina, la presidente peruviana si sposterà in Giappone per proseguire il suo tour diplomatico nell'Asia-Pacifico, cercando di consolidare alleanze economiche e strategiche in una regione sempre più centrale per gli equilibri globali.