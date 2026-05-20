Fumo: quasi 700mila decessi all'anno in Ue, ma Italia accumula ritardi nel controllo

Una crisi sanitaria che non riguarda solo i fumatori, ma anche chi li circonda. L'Europa ha accelerato sulle politiche di controllo, mentre l'Italia accusa ritardi importanti. L'appello a creare spazi liberi da nicotina per città più sane.

Sono quasi 700mila i decessi annuali riconducibili al fumo nell'Unione Europea, che conta ancora 179 milioni di consumatori tabagisti. Di questi, ben 12,4 milioni sono in Italia, tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti, con il Belpaese che ha perso ben 14 posizioni in soli 4 anni, scivolando al 32° del 2025 nella 'Tobacco control scale'.

È davanti a questa emergenza sanitaria che si è aperta a Milano la European Conference on Tobacco or Health (Ectoh), il principale vertice europeo sul controllo del tabacco, organizzato per la prima volta in Italia da Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), con l'appello affinché si creino 'spazi liberi da nicotina per città più sane'. Negli ultimi anni l'Europa ha accelerato sulle politiche di controllo, soprattutto sui nuovi prodotti, mentre l'Italia ha accumulato ritardi importanti nei settori oggi considerati più critici dalle istituzioni internazionali.

In Italia, infatti, sono tuttora consentite massicce campagne pubblicitarie per sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Inoltre, l'utilizzo di questi nuovi prodotti resta permesso in abitazioni e nei locali pubblici come bar, ristoranti e luoghi di lavoro





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