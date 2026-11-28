Carabinieri di Pozzuoli hanno fermato un funerale sequestrando il carro funebre a causa di violazioni edilizie e sanitarie. Ecco i dettagli dell'operazione.

Le operazioni di un servizio funebre a Pozzuoli sono state bruscamente interrotte dai Carabinieri a causa di gravi irregolarità documentate e sanitarie che affliggono l'attività dell' impresa funebre coinvolta. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro immediato del veicolo funebre, il quale risultava privo delle necessarie omologazioni e dei requisiti igienico-sanitari obbligatori per il trasporto di salme. L'autista, presente al momento dell'arrivo dei militari, stava per iniziare la marcia verso il cimitero insieme alla salma del defunto deceduto.

Intervento Carabinieri Pozzuoli Sequestro Veicolo

L'attività dell'impresa funebre situata in Via Arco Felice Vecchio, a Pozzuoli, è stata definita abusiva dalle autorità competenti. La struttura, che include uffici al piano terra, una cappella, una camera ardente e locali seminterrati per il deposito delle bare, opera senza alcuna autorizzazione comunale o regionale valida. I Carabinieri hanno confermato che tale stato di illegittimità è persistente e non ha trovato soluzione nonostante i precedenti avvertimenti.

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Il sequestro del mezzo ha costretto i parenti del defunto, prontamente avvisati dall'intervento delle forze dell'ordine, a cercare una soluzione alternativa per il trasferimento. I familiari hanno quindi provveduto a cambiare immediatamente impresa funebre, delegando a un'azienda legale e autorizzata il compito di gestire il trasporto e le successive esequie. Questa decisione ha richiesto un cambio di logistica urgente per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Irregolarità Edilizie e Sanitarie Ripetute

Le violazioni riscontrate dai Carabinieri riguardano sia l'aspetto edilizio che quello igienico-sanitario dell'intera struttura e dei suoi mezzi. L'impresa aveva continuato a esercitare la propria attività nonostante i ripetuti provvedimenti sanzionatori emessi in precedenza sia dai Carabinieri che dalla Polizia Locale di Pozzuoli. Questa persistenza nell'operare senza autorizzazione ha aggravato la gravità della situazione rilevata.

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I due imprenditori titolari della società, nonché l'autista del mezzo funebre, sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni accertate. La mancanza di omologazione del veicolo ha rappresentato un problema critico, poiché tale certificazione è fondamentale per garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto dei defunti soddisfino standard minimi di sicurezza e pulizia. La struttura immobiliare è stata anch'essa oggetto di attenzione per la sua assenza di titolarità.

Conseguenze e Verifica della Struttura

L'intervento ha portato al sequestro sia del veicolo funebre che dei locali aziendali utilizzati per le operazioni. Questo provvedimento assicura che l'attività non possa proseguire fino alla regolarizzazione completa della documentazione e alla messa in sicurezza degli spazi. La presenza di una salma all'interno del veicolo durante il controllo ha evidenziato l'urgenza di tutelare la dignità del defunto e il rispetto dei parenti.

I Carabinieri hanno garantito che l'ordine pubblico fosse rispettato e che la volontà dei familiari fosse soddisfatta attraverso il cambio dell'azienda di servizi. La situazione ha portato alla luce come la mancanza di controlli costanti possa permettere a strutture irregolari di operare a lungo. L'azione dimostrativa di oggi serve a scoraggiare future violazioni da parte di altri operatori del settore che potessero cercare di aggirare le normative vigenti.

La comunità locale e le autorità competenti continuano a vigilare sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali, tra cui rientra il trasporto funebre. La collaborazione tra i Carabinieri e le altre forze di polizia locali rimane fondamentale per garantire che tutti i servizi alla persona siano erogati nel pieno rispetto della legge e delle norme igienico-sanitarie. Questo caso sottolinea l'importanza di una verifica costante delle licenze commerciali.

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L'episodio di Pozzuoli rappresenta un esempio chiaro di come le istituzioni agiscano tempestivamente quando vengono meno i requisiti di sicurezza e legalità. La presenza delle salme in mezzi non idonei costituisce un rischio che le autorità hanno ritenuto insostenibile. La regolarizzazione del trasporto del defunto è stata la priorità successiva, garantendo la chiusura del cerchio dell'evento con le debite garanzie legali.