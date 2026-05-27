Funerali a Gaza per il capo militare di Hamas ucciso da Israele, mentre i colloqui sul cessate il fuoco restano bloccati

La processione funebre per Mohammad Odeh, leader dell'ala armata di Hamas eliminato da un attacco israeliano, avviene in un contesto di stallo nei negoziati sul futuro di Gaza e di continua violenza nonostante la tregua.

Decine di palestinesi hanno portato il corpo del capo dell'ala armata di Hamas per le strade di Gaza City in una processione funebre mercoledì, un giorno dopo che Israele lo ha ucciso nel contesto di una campagna volta a eliminare la leadership militante del gruppo, nonostante il cessate il fuoco in vigore.

L'esercito israeliano ha dichiarato che Mohammad Odeh, recentemente nominato a capo della divisione intelligence di Hamas dopo la morte del suo predecessore, è stato colpito in un attacco mirato martedì sera. L'attacco ha anche ucciso sua moglie e suo figlio, come confermato dalla famiglia. I manifestanti hanno sfilato con i tre corpi coperti da sudari bianchi in una città segnata da due anni di assedio e distruzione.

Un parente, Abu Al-Abd Odeh, ha dichiarato durante i funerali in una moschea che la campagna israeliana non spezzerà la resistenza palestinese, affermando che la lotta continuerà su tutti i fronti. Le autorità sanitarie di Gaza riportano che il raid ha causato almeno tre altre vittime e più di venti feriti, distruggendo il piano superiore di un edificio nel quartiere Rimal.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha illustrato il profilo di Odeh, sottolineando il suo ruolo chiave nell'intelligence di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 che hanno innescato la guerra. Fonti vicine a Hamas suggeriscono che Odeh potrebbe essere stato l'ultimo membro vivente del consiglio di leadership superiore dell'ala armata.

Analisti come Michael Kobi dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Israeliano osservano che la strategia israeliana mira a indebolire la coesione organizzativa di Hamas colpendo i comandanti esperti, creando difficoltà operative. Il governo israeliano, compreso il ministro della Difesa Israel Katz, ha ribadito l'impegno a eliminare o catturare tutti i presunti responsabili del 7 ottobre, annunciando anche un piano per una cosiddetta migrazione volontaria da Gaza, un'ideaRespinta dai palestinesi come revisionista della Nakba del 1948.

Nonostante il cessate il fuoco, i dati delle autorità sanitarie di Gaza indicano quasi novecento palestinesi uccisi dalle forze israeliane dall'inizio della tregua, mentre quattro soldati israeliani sono caduti in scontri con i militanti. Hamas non comunica le perdite tra i suoi combattenti. Le operazioni israeliane sono giustificate come misure preventive contro attacchi o avvicinamenti alla linea di armistizio.

I colloqui indiretti, mediati dagli Stati Uniti, per la fase due dell'accordo di cessate il fuoco - che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro completo delle truppe israeliane - sono in stallo. La situazione sul terreno resta fragile: Israele mantiene il controllo di oltre metà del territorio di Gaza, mentre Hamas conserva una striscia costiera.

Il conflitto si inserisce in un panorama diplomatico complesso, con il piano per il futuro di Gaza del Presidente Donald Trump che cerca di trovare una soluzione ma si scontra con la deadlock negoziale e il persistere delle ostilità. Ogni eliminazione di un leader come Odeh accentua la pressione militare ma anche l'impasse politica, mentre la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto in una crisi umanitaria senza fine





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