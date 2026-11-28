Analisi della partecipazione politica ai funerali di Vincenzo De Gennaro a Roma. Presenti Tajani e Fontana, assenti Meloni e Schlein per impegni o divergenze.

I funerali di Stato per il comandante Vincenzo De Gennaro, che si terranno lunedì mezzogiorno nella basilica di Santa Maria degli Angeli, hanno rivelato un quadro politico frammentato e lontano dalla bipartisanità spesso auspicata. Mentre le cariche dello Stato sono confermate, la presenza dei principali leader politici mostra una netta divisione tra la maggioranza e l'opposizione, con diversi nomi già confermati e altri ancora incerti.

Conferme e dubbi per la massima carica dello Stato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia, come stabilito per l'ufficiale di alto rango, ma la sua presenza segnerà l'inizio di un elenco con diversi punti interrogativi per i vertici del potere esecutivo e legislativo. La prima ministra Giorgia Meloni non ha ancora dato una risposta definitiva, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso dubbi significativi sulla propria presenza a causa di conflitti di agenda.

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La premier dovrà accogliere a Palazzo Chigi, nella stessa fascia oraria dei funerali, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, un impegno istituzionale di primo piano che rende difficile la sua contemporanea presenza nella basilica. Per la Meloni, quindi, la partecipazione appare improbabile a meno di cambiamenti last-minute negli accordi diplomatici.

Posizioni divise tra maggioranza e opposizione

Dal lato del governo, la rappresentanza sarà affidata a figure chiave ma non ai massimi esponenti dei partiti. Il sottosegretario Alfredo Mantovano siederà accanto al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, unico leader di partito della maggioranza confermato alla cerimonia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello dell'Interno Matteo Piantedosi parteciperanno insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani.

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Matteo Salvini e Roberto Vannacci saranno assenti rispettivamente per il Consiglio europeo dei Trasporti a Bruxelles e per impegni parlamentari europei, mentre Maurizio Lupi sarà fuori Roma. Lorenzo Fontana parteciperà con delega al vicepresidente Giorgio Mulè per Montecitorio, mentre Chiara Colosimo siederà vicina alla famiglia De Gennaro.

L'opposizione mostra un quadro altrettanto frammentato. Carlo Calenda di Azione è l'unico leader di opposizione confermato, mentre Matteo Renzi sarà sostituito da Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli non parteciperanno, evidenziando tensioni ancora aperte legate ai fatti del G8 di Genova del 2001.

Incertezze sul Partito Democratico e M5S

Elly Schlein e Giuseppe Conte rappresentano le maggiori incognite della giornata. Il Partito Democratico non ha ancora organizzato l'agenda della settimana successiva, rendendo improbabile la presenza della segretaria. Anche dal Movimento 5 stelle giungono incertezze, sebbene la partecipazione di Conte non sia esclusa data la sua menzione nell'ultima lettera di De Gennaro.

La decisione di Conte potrebbe dipendere dalla volontà di onorare il riferimento alla sua candidatura per la presidenza della Banca Popolare di Bari, un dettaglio che aggiunge strati di complessità simbolica alla cerimonia. Per tutti i politici assenti, sarà possibile rendere omaggio visitando la camera ardente, allestita dalle 9 alle 17 nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma.

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Il feretro di Vincenzo De Gennaro è arrivato nella Capitale ieri sera, trasferito dall'ospedale Careggi di Firenze dopo l'autopsia. La cerimonia di lunedì rappresenterà un momento di coesione nazionale, nonostante le evidenti divisioni politiche che caratterizzano la scena italiana attuale. La presenza o l'assenza di ogni figura diventerà, quindi, un indicatore immediato delle relazioni di forza in corso.